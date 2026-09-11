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झारखंड की महिला किसानों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, समेकित खेती से बढ़ेगी आय

रांची में महिला किसान खुशहाली योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर खास जोर दिया गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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महिला किसान खुशहाली योजना को लेकर बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 10:32 AM IST

4 Min Read
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रांची: राज्य सरकार महिला किसानों को जल्द ही एक खास योजना की सौगात देने जा रही है. 'महिला किसान खुशहाली योजना' के नाम से शुरू होने वाली योजना के संबंध में गुरुवार को नेपाल हाउस स्थितनेपाल हाउस मंत्रालय के सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभाग के सचिव अबु बकर सिदिक, विशेष सचिव एवं सभी निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

समेकित खेती को बढ़ावा देने पर जोर

बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजना के स्वरूप, लाभार्थियों के चयन, समेकित खेती के मॉडल, सरकारी सहायता, लाभुक अंशदान तथा योजना को आगामी दिनों में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि महिला किसान खुशहाली योजना राज्य की महिला किसानों के लिए एक फ्लैगशिप योजना बनने जा रही है. कुछ दिनों पूर्व राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थाओं, विशेषज्ञों एवं महिला किसानों के साथ बैठक कर उनके सुझाव और अनुभव लिए गए थे. उन्हीं सुझावों के आधार पर समेकित खेती को केंद्र में रखते हुए इस योजना को तैयार किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर योजना के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य में समेकित खेती को बढ़ावा दिया जाए और किसानों की आय एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए. महिला किसानों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी जैसी गतिविधियों से जोड़ना योजना का प्रमुख उद्देश्य है.

एक एकड़ में समेकित खेती का पूरा मॉडल

महिला किसान खुशहाली योजना के तहत फिलहाल एक एकड़ भूमि को आधार बनाकर समेकित कृषि प्रणाली (Integrated Farming System) विकसित करने की योजना है. इसके अंतर्गत आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बकरी पालन, सूअर पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, मछली पालन तथा हॉर्टिकल्चर जैसे कई गतिविधियों को एक ही मॉडल में शामिल किया जा सकेगा.

वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के साथ ऐसा मॉडल विकसित करने की तैयारी है, जिसमें एक एकड़ भूमि पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य संबद्ध गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो और महिला किसान को एक ही इकाई से सालों भर आय के विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा फिलहाल तीन-चार अलग-अलग प्रकार के आईएफएस मॉडल तैयार किए जा रहे हैं. मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक मॉडल में सरकार की ओर से कितनी सहायता दी जाएगी और लाभुक महिला किसान का अंशदान कितना होगा. उन्होंने कहा कि योजना में महिला किसानों की स्वामित्व भावना और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाभुक का सीमित अंशदान रखा जाएगा. योजना के सफल संचालन की स्थिति में इस अंशदान को वापस किए जाने के प्रावधान पर भी विभाग विचार कर रहा है.

शुरुआत में महिला किसान होंगी लाभुक

कृषि मंत्री ने कहा कि पहले चरण में इस योजना का लाभ व्यक्तिगत महिला किसानों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है. वर्तमान में एक लाभुक के लिए एक एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि महिला किसान केवल खेती करने वाली नहीं, बल्कि अपने खेत की पूरी आर्थिक इकाई की संचालक बनें. एक एकड़ भूमि पर समेकित खेती के माध्यम से उन्हें कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी से जोड़कर आय के कई स्रोत उपलब्ध कराए जाएं.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विभाग इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है. महिला किसान खुशहाली योजना को राज्य की महिला किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और फ्लैगशिप योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है. योजना के सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं को अंतिम रूप देने के बाद इसे जल्द ही मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

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