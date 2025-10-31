ETV Bharat / state

राज्य में किसानों को मिला 6 हजार 206 करोड़ का बीमा क्लेम, किरोड़ी मीणा ने किया बीमा योजना पर मंथन

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ली बैठक ( ETV Bharat Jaipur )