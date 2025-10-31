राज्य में किसानों को मिला 6 हजार 206 करोड़ का बीमा क्लेम, किरोड़ी मीणा ने किया बीमा योजना पर मंथन
कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बैठक ली और बीमा क्लेम से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द से निपटाने के निर्देश दिए.
Published : October 31, 2025 at 6:58 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के असरकारक क्रियान्वयन और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के मकसद से शुक्रवार को कृषि भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों से योजना के बारे में तफ्सील से जानकारी ली और किसानों के क्लेम सेटलमेंट पर जोर दिया.
बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि हाल में प्रदेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6 हजार 206 करोड़ रुपये का क्लेम किसानों को बांटा जा चुका है. उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमा क्लेम से जुड़ी सभी लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ताकि किसानों को उनका हक वक्त पर मिल सके.
क्लेम सेटलमेंट और पोस्ट हार्वेस्टिंग पर जोर: डॉ. मीणा ने अधिकारियों से कहा कि क्लेम सेटलमेंट और पोस्ट हार्वेस्टिंग से जुड़े मामलों का समाधान प्राथमिकता से किया जाए. उन्होंने पारदर्शिता तय करने के लिए निर्देश दिए, साथ ही कहा कि सभी फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स) को 100 प्रतिशत ऑनलाइन किया जाए. कृषि मंत्री मीणा ने दावा किया कि ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोगों के संचालन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है.
उन्होंने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही पूरे किए जाएं. साथ ही, कृषि मंत्री ने राजस्व और कृषि विभाग के जिला अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिकारी फील्ड में रहकर फसल बीमा योजना से संबंधित समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकें.
खाद की उपलब्धता पर बात: बैठक में डॉ. मीणा ने कहा कि राज्य में डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर उर्वरक की आपूर्ति ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, खासकर सीमा क्षेत्रों (बॉर्डर एरिया) में चेकपोस्ट स्थापित कर यूरिया और डीएपी के डायवर्सन पर रोक लगाई जाए.
किसानों के लिए फसल बीमा योजना: बैठक में कृषि सचिव राजन विशाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रमुख मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल हानि की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को फसल हानि पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी आय सुदृढ़ हो और वे कृषि कार्य सुचारू रूप से जारी रख सकें. फसल बीमा के प्रीमियम दरों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए किसानों को 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी राशि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में वहन की जाती है.
इस बैठक में आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल जाट, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि सहित कृषि विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के आखिर में मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को राहत देने के प्रयास जारी रहेंगे.
