किरोड़ी का मालवीय पर तंज: ऐसे नेता पद पाने को दौड़ते हैं...नहीं मिलने पर मछली की तरह तड़पते हैं

कृषि मंत्री बोले कि मालवीय को भाजपा में आए 1 साल हुआ है और पार्टी पद दे दे, ऐसी पार्टी हमारी नहीं है.

Minister Kirodi speaking to the media at the BJP office
भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते मंत्री किरोड़ी (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
जयपुर : कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर तंज कसा. मीणा ने भाजपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई के बाद मंगलवार को मीडिया से कहा कि मालवीय जैसे लोग पद पाने को दौड़ते हैं. पद और सत्ता नहीं मिलती तो मछली की तरह तड़पते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति करने वाली पार्टी है. भाजपा में वर्कर के तौर पर काम होता है, पद के लिए नहीं.

मछली की तरह तड़पते हैं: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भाजपा की विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अमृत वचन में, जिसमें अंत्योदय के लिए काम करना है और ऐसे लोग सत्ता के लिए और पद के लिए नहीं छोड़ते हैं. दूसरी ओर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे लोग पद पाने को दौड़ते हैं. उनका सेवा से कोई मतलब नहीं है. ऐसे लोग पद नहीं मिलने पर मछली की तरह तड़पते हैं. भाजपा में विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति होती है. मालवीय को भाजपा में आए 1 साल हुआ है और पार्टी पद दे दे, ऐसी पार्टी हमारी नहीं है.

कृषि मंत्री किरोड़ी बोले (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया, बोले- भाजपा मुझे रास नहीं आई

भ्रष्टाचारी है तो ED नहीं छोड़ेगी: मंत्री मीणा ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी आता है तो किसी बात से प्रभावित होकर ही आता है. कोई भ्रष्टाचारी है तो ED कार्यवाही करेंगी, ऐसे नेताओं को बचाने के लिए ना प्रधानमंत्री आड़े आते और ना ही मुख्यमंत्री. भाजपा महासमुंद्र है, जिसमें एक बूंद गिर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उड़ गई तो भी फर्क नहीं पड़ता. यह पूछे जाने पर कि भ्रष्टाचारियों को आपकी पार्टी लेती ही क्यों है, के जवाब में मंत्री मीणा बोले, जो भी यहां आता है, अपनी गंदगी के साथ आता है लेकिन आते ही साफ हो जाता है.

इन्होंने की थी भाजपा ज्वाइन: इधर महेंद्रजीत मालवीय के बाद करीब आधा दर्जन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की थी. इनमें पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा,ज्योति मिर्धा, गोपाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना, बलराम यादव और कैलाश मीणा शामिल है. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आने वालों में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा, जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, कांग्रेस विधि विभाग के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा, कांग्रेस सेवादल के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चौधरी शामिल हैं. ज्योति मिर्धा को छोड़कर भाजपा में आए अन्य नेताओं को सत्ता और संगठन में पद नहीं मिला.

पढ़ें:मालवीय के कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर मदन राठौड़ का इनकार, बोले- यह हमारे परिवार का मामला, हम सुलझा लेंगे

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा
पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय
MALVIYA WILL RETURN TO CONGRESS
MAHENDRAJEET IS GREEDY FOR POWER
MINISTER KIRODILAL MEENA TARGET

