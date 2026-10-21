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सूखे पर सियासत: गहलोत ने उठाए सवाल तो किरोड़ी बोले-सर्वे पूरा होते ही शुरू होंगे राहत कार्य

जयपुर में भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते मंत्री किरोड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में बारिश की कमी और संभावित अकाल को लेकर सियासत गरमा गई. कांग्रेस किसानों और पशुपालकों की परेशानी का हवाला देकर भजनलाल सरकार पर तत्काल राहत देने का दबाव बना रही है. वहीं, सरकार का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया, सर्वे पूरा होने और अकाल घोषित किए जाने के बाद राहत कार्य शुरू कर दिए जाएंगे. मीणा ने कहा कि प्रदेश के आठ से दस जिले ऐसे हैं, जहां बारिश कम हुई है. अधिकारी और जिला कलेक्टर लगातार स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं.सर्वे में समय लगता है. राजस्व विभाग इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहा है. रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में आगे की कार्रवाई की जाएगी.