सूखे पर सियासत: गहलोत ने उठाए सवाल तो किरोड़ी बोले-सर्वे पूरा होते ही शुरू होंगे राहत कार्य
10 जिलों में कम बारिश के हालात पर कांग्रेस ने तत्काल राहत मांग की. कृषि मंत्री ने कहा, अधिकारियों की रिपोर्ट आ रही है.
Published : October 21, 2026 at 3:34 PM IST
जयपुर : राजस्थान में बारिश की कमी और संभावित अकाल को लेकर सियासत गरमा गई. कांग्रेस किसानों और पशुपालकों की परेशानी का हवाला देकर भजनलाल सरकार पर तत्काल राहत देने का दबाव बना रही है. वहीं, सरकार का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया, सर्वे पूरा होने और अकाल घोषित किए जाने के बाद राहत कार्य शुरू कर दिए जाएंगे. मीणा ने कहा कि प्रदेश के आठ से दस जिले ऐसे हैं, जहां बारिश कम हुई है. अधिकारी और जिला कलेक्टर लगातार स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं.सर्वे में समय लगता है. राजस्व विभाग इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहा है. रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इन जिलों में सूखे की आशंका : पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कम बारिश और चारे-पानी की कमी को लेकर चिंता जताई जा रही है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अक्टूबर की शुरुआत में दावा किया था कि जोधपुर के करीब 2,000 गांवों, बाड़मेर के 2,460 गांवों, बालोतरा के 1,216 गांवों और जैसलमेर के 961 गांवों में सूखे जैसे हालात हैं. उधर, कृषि और राजस्व विभाग के सर्वे से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति आंकलन कर रहा है. कम बारिश का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पशुओं के लिए चारा, ग्रामीण पेयजल और किसानों की आजीविका पर भी पड़ सकता है.
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भ्रम फैलाने की कोशिश नही करें गहलोत: कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि सरकार के पास अधिकारियों से सूचनाएं आ रही हैं. सर्वे पूरा होने के बाद अकाल घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बाद राहत कार्य शुरू किए जाएंगे. सर्वे का काम जल्दी पूरा होते ही प्रभावित किसानों और पशुपालकों राहत पहुंचना शुरू हो जाएगा. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तत्काल कार्रवाई की मांग की तो कृषि मंत्री किरोड़ी ने कहा, सरकार सर्वे और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कदम उठाएगी. सर्वे का काम कलेक्टर और अधिकारी कर रहे हैं. सर्वे रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी. गहलोत भ्रम फैलाने की कोशिश नही करें.
सरकार को किसानों की चिंता करनी चाहिए : पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने दो दिन पहले भाजपा सरकार पर सूखे की गंभीरता नहीं समझने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा, पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में पानी और चारे की कमी से किसान और पशुपालक परेशान हैं. गहलोत ने जल्द गिरदावरी कराने, प्रभावित क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने और राहत कार्य शुरू करने की मांग की थी. गहलोत ने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का उल्लेख करते हुए स्थिति को चिंताजनक बताया था. उन्होंने पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने, पेयजल की व्यवस्था करने, पशु राहत शिविर शुरू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई थी. उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र की मदद लेने की अपील की.
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