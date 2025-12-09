ETV Bharat / state

'बाबा' का अलग अंदाज! मंत्री किरोड़ी मीणा ने कार्यकर्ता सुनवाई को बनाया 'जनसुनवाई', बाहर बैठकर सुनी समस्याएं

कार्यकर्ता सुनवाई क्यों जरूरी?: पार्टी कार्यालय पर सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनवाई को लेकर उठे सवालों पर कृषि मंत्री मीणा ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की सुनवाई सरकार में होना अत्यंत आवश्यक है. कार्यकर्ताओं की समस्याएं दूर होंगी और उनके क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान होगा तो संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होगा तो सरकार भी सुदृढ़ बनेगी.

सुनवाई के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बात की और कई मुद्दों पर खुलकर बोले. उन्होंने प्रदेश में खाद की किल्लत और पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों पर जवाब दिया. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना और महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी उपस्थित रहे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान जनता की समस्याएं सुनने के लिए महामंत्री से विशेष अनुमति ली है. सुनवाई के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को मंत्री ने अधिकारियों को फोन कर निपटाने के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि यहां आई जन समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा. इसका फॉलोअप वे खुद और पार्टी पदाधिकारी करेंगे.

जयपुर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को एक बार फिर अपने अलग अंदाज से सुर्खियां बटोरीं. पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिक भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे. इस पर मंत्री मीणा ने तत्काल पार्टी के महामंत्री से विशेष अनुमति लेकर कार्यक्रम को ‘जनसुनवाई’ में बदल दिया. उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर बैठकर आम लोगों की बातें सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के आदेश दिए.

मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाती थी. भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कराना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दबाव में नाम हटवाना उनकी कार्यशैली रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं करती. कार्यकर्ता सुनवाई में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों और अधिकारियों को समाधान के लिए भेजा जा रहा है.

खाद की कोई कमी नहीं: यूरिया उपलब्धता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि टोकन आधारित वितरण प्रणाली लागू की गई है, जिससे लोग एक साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन उपलब्धता पर्याप्त है. उन्होंने बताया कि 11 लाख 33 हजार मीट्रिक टन की तुलना में प्रदेश को 11 लाख 35 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है, इसलिए किसी तरह की कमी का सवाल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि इस बार खेतों में नमी अधिक होने के कारण गेहूं, जौ, चना और सरसों की बुवाई एक साथ हो गई, जिससे मांग अचानक बढ़ गई. इसके अलावा नकली यूरिया पर बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी कर माल जब्त किया गया है.

कांग्रेस सरकार में 1200 करोड़ रुपए का घोटाला: कृषि मंत्री मीणा ने एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकार के बड़े घोटाले खोलने की ओर इशारा किया. मीणा ने कहा कि कृषि विभाग में 1200 करोड़ का घोटाला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुआ है. उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तथ्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित किया जा रहा है. जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से अनुमति लेकर इस घोटाले का खुलासा किया जाएगा. जल जीवन मिशन में कई अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की अनुमति के सवाल पर मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर शिकंजा कसने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है. भ्रष्टाचार में लिप्त हर एक कर्मचारी-अधिकारी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए.

कांग्रेस पर साधा निशाना: इस दौरान मीणा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी एससी-एसटी समाज को आगे आने का मौका नहीं दिया. मीणा ने उनके एक पुराने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार है, जिसने एससी के एक व्यक्ति दो बार के विधायक प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री बनाया है. युवाओं को इन बातों की जानकारी होना जरूरी है, खास तौर से एससी-एसटी के युवाओं को. उस वीडियो में जो कुछ कहा गया, वो सिर्फ इसी संदर्भ में था.

पोस्टर लहराते डिस्कॉम कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)

बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने लहराए पोस्टर: जनसुनवाई के दौरान पार्टी कार्यालय बिजली कंपनियों के कर्मचारी भी पहुंचे. उन्होंने बाहर पोस्टर लहराकर डिस्कॉम कंपनियों में इंटर-कंपनी तबादला करने का प्रावधान करने की मांग की, हालांकि उनकी दोनों मंत्रियों में से किसी से मुलाकात नहीं हो सकी. इंटर-डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया कि 25 साल से इंटर-डिस्कॉम के तबादले नहीं हो रहे हैं, जबकि यह वह विभाग है जहां पर सेना से ज्यादा कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं.