किरोड़ी का बैंक पर 'छापा': 71 किसानों के 9 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम पर उठाए सवाल

चूरू: प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अचानक सालासर स्थित एसबीआई बैंक शाखा पहुंचे और फसल बीमा क्लेम से जुड़े प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और बीमा दावों में सामने आई अनियमितताओं पर चर्चा की.

मंत्री मीणा ने बताया कि सालासर की एसबीआई शाखा में 71 किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम उठाने की तैयारी की जा रही थी. प्राथमिक जांच में दस्तावेजों में कई खामियां सामने आई हैं. समय रहते मामले की जानकारी मिल जाने से राशि के भुगतान पर रोक लगाई जा सकी, अन्यथा यह रकम कथित बीमा माफियाओं के हाथ लग सकती थी.

उन्होंने कहा कि संबंधित फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया गया है. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बीकानेर जिले के गजनेर क्षेत्र के किसानों के नाम पर सालासर शाखा में बीमा किया गया, जबकि जिन किसानों का बीमा दर्शाया गया है, उनकी उस क्षेत्र में भूमि ही नहीं है.