किरोड़ी का बैंक पर 'छापा': 71 किसानों के 9 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम पर उठाए सवाल
क्लेम दस्तावेजों की जांच में पता चला कि जिन किसानों का बीमा दर्शाया गया है, उनकी उस क्षेत्र में भूमि ही नहीं है.
Published : February 13, 2026 at 8:31 PM IST
चूरू: प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अचानक सालासर स्थित एसबीआई बैंक शाखा पहुंचे और फसल बीमा क्लेम से जुड़े प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और बीमा दावों में सामने आई अनियमितताओं पर चर्चा की.
मंत्री मीणा ने बताया कि सालासर की एसबीआई शाखा में 71 किसानों के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम उठाने की तैयारी की जा रही थी. प्राथमिक जांच में दस्तावेजों में कई खामियां सामने आई हैं. समय रहते मामले की जानकारी मिल जाने से राशि के भुगतान पर रोक लगाई जा सकी, अन्यथा यह रकम कथित बीमा माफियाओं के हाथ लग सकती थी.
उन्होंने कहा कि संबंधित फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया गया है. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बीकानेर जिले के गजनेर क्षेत्र के किसानों के नाम पर सालासर शाखा में बीमा किया गया, जबकि जिन किसानों का बीमा दर्शाया गया है, उनकी उस क्षेत्र में भूमि ही नहीं है.
मंत्री मीणा ने आरोप लगाया कि पूरे राजस्थान में लगभग 15 हजार किसानों से करीब 1150 करोड़ रुपए की राशि काटी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल बीमा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान मंत्री ने बैंक अधिकारियों से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और मामले की गहन जांच के संकेत दिए.
कंपनी को करेंगे ब्लैक लिस्ट: कैबिनेट मिनिस्टर के अचानक बैंक शाखा पहुंचने पर एक बारगी शाखा और उसके आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. मीणा ने कहा कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी.