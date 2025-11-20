ETV Bharat / state

Rajasthan SIR : मंत्री मीणा बोले- लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा चुनाव आयोग का यह अभियान

एसआईआर अभियान में जनता का सहयोग करने के लिए भाजपा की ओर से बीएलए (ब्लॉक लेवल एजेंट) तैनात किए गए हैं.

Meeting on SIR
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (ETV Bharat Swaimadhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाईमाधोपुर: जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल स्थित फूल उत्कृष्टता केंद्र परिसर में गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित हुई. इसमें कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, संभाग प्रभारी निमिषा गौड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.

इस दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया यह अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाएगा. इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.

पढ़ें: BLO की मौत पर डोटासरा का सवाल- आखिर सरकार इतना दबाव क्यों बना रही है ?

मंत्री मीणा ने कहा कि इस अभियान में जनता का सहयोग करने के लिए भाजपा की ओर से बीएलए (ब्लॉक लेवल एजेंट) बनाया गया है, जो एसआईआर कार्यक्रम को लेकर आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ उसके बारे में समझाएंगे और चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम को पूरा करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे. एसआईआर कार्यक्रम 4 दिसंबर को संपूर्ण होगा, तब तक भाजपाई भी इसे लेकर आमजन के बीच रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे.

इस दौरान डॉ. किरोड़ी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया एसआईआर कार्यक्रम बेहद जरूरी था. इससे न सिर्फ मतदाता सूची दुरुस्त होगी, बल्कि जिन लोगों के दो-दो, तीन-तीन जगहों पर नाम जुड़े हुए थे. वे भी हटेंगे और फर्जी लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हट जाएंगे. एसआईआर से पात्र लोगों के नाम ही सूची में रहेंगे.

किरोड़ी ने कहा कि एसआईआर से मतदाता सूची में त्रुटि नहीं रहेगी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता बढ़ेगी. एसआईआर के बाद जिस तरह की तस्वीर बिहार में सामने आई है, वैसी तस्वीर पूरे देश में सामने आनी चाहिए. एसआईआर से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम है और हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए.

TAGGED:

MINISTER KIRORI LAL MEENA
BJP WORKERS MEETING
SPECIAL INTENSIVE REVIEW
लोकतांत्रिक व्यवस्था
MEETING ON SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'2050 तक शाहरुख खान को सब भूल जाएंगे', विवेक ओबेरॉय का शॉकिंग बयान, जानें ऐसा क्यों बोले 'मस्ती 4' एक्टर?

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

इस तिथि को मनाई जाएगी विवाह पंचमी 2025, ऐसे करें भगवान राम-सीता की पूजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.