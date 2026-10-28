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कृषि मंत्री किरोड़ी लाल का दावा, यूरिया DAP NPK SSP का पर्याप्त स्टॉक, 133 लाइसेंस सस्पेंड

खाद फैक्ट्री का अवलोकन करते मंत्री मीणा फाइल फोटो ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में रबी सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने किसानों को राहत का भरोसा दिया है. कृषि उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को खाद के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार मांग, खपत और बुवाई क्षेत्र के आधार पर जिलों में खाद की आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रही है. साथ ही, खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध डायवर्जन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.