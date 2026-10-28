कृषि मंत्री किरोड़ी लाल का दावा, यूरिया DAP NPK SSP का पर्याप्त स्टॉक, 133 लाइसेंस सस्पेंड
खाद की कालाबाजारी के मामले में कृषि विभाग ने 30 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई है, जबकि पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 28, 2026 at 10:10 AM IST
जयपुर: राजस्थान में रबी सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने किसानों को राहत का भरोसा दिया है. कृषि उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को खाद के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार मांग, खपत और बुवाई क्षेत्र के आधार पर जिलों में खाद की आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रही है. साथ ही, खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध डायवर्जन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.
कृषि विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में 27 अक्टूबर तक प्रदेश में यूरिया की कुल मांग 4.60 लाख मैट्रिक टन के मुकाबले 6.48 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध कराया जा चुका है. यह निर्धारित मांग का करीब 141 प्रतिशत है. इसी तरह डीएपी की 2 लाख मैट्रिक टन मांग के मुकाबले 2.36 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध कराया गया है, जो मांग का 118 प्रतिशत है. विभाग का कहना है कि उर्वरकों की आपूर्ति लगातार जारी है.
किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध... कृषि आदानों की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली और जबरन टैगिंग पर सख्त कार्रवाई जारी.... राजस्थान की हर नई पहल, हर नवाचार और हर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए फॉलो करें @DIPRRajasthan @BhajanlalBjp @KumariDiya @DrPremBairwa @RajCMO @RajGovOfficial #FarmerWelfare #FarmersRights #AgricultureDepartment #AgricultureReforms #FertilizerMonitoring #FertilizerBlackMarketing #NoForcedTagging #FertilizerQuality #FairPricing #Rajasthan #RajasthanNews #DIPRRajasthan #आपणो_अग्रणी_राजस्थान— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (@DIPRRajasthan) October 27, 2026
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प्रदेश में यूरिया, DAP, NPK और SSP का कितना स्टॉक: आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में वर्तमान में 4.02 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 91 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 91 हजार मैट्रिक टन एनपीके और 1.70 लाख मैट्रिक टन एसएसपी का स्टॉक उपलब्ध है. कृषि विभाग अधिक खपत वाले जिलों और ब्लॉकों को चिह्नित कर वहां जरूरत के अनुसार खाद पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है. कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देकर जरूरत से ज्यादा खाद न खरीदें और न ही अनावश्यक भंडारण करें. उनके मुताबिक, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर प्रदेश की जरूरत के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है.
खाद की कालाबाजारी पर सख्ती: खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी और यूरिया के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने विशेष अभियान चलाया है. विभाग के अनुसार अब तक 13,445 उर्वरक विक्रय परिसरों का निरीक्षण किया जा चुका है. अनियमितताएं पाए जाने पर 133 उर्वरक लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए हैं, जबकि 30 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. इसके अलावा पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. यूरिया के डायवर्जन से जुड़े मामलों में 1,351 बैग यूरिया जब्त किए गए हैं. वहीं, उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कार्रवाई के तहत विभिन्न उर्वरकों के कुल 12,325 बैग जब्त किए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि खाद की बिक्री और वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित मात्रा में उर्वरक मिल सके और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके.
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बारां जिले में भी मांग से ज्यादा यूरिया और DAP उपलब्ध: बारां जिले में भी रबी सीजन के लिए खाद की उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग ने पर्याप्त आपूर्ति का दावा किया है. विभाग के अनुसार अक्टूबर 2026 में 27 अक्टूबर तक जिले में यूरिया की 32,000 मैट्रिक टन मांग के मुकाबले 36,506 मैट्रिक टन उपलब्ध कराया जा चुका है. यह मांग का करीब 114 प्रतिशत है. इसी तरह जिले में डीएपी की 11,000 मैट्रिक टन मांग के मुकाबले 13,060 मैट्रिक टन उपलब्ध कराया गया है, जो मांग का करीब 119 प्रतिशत है. विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बारां में वर्तमान में 9,208 मैट्रिक टन यूरिया और 2,119 मैट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है. जिले में भी खाद की आपूर्ति लगातार जारी है.
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औसत खपत से भी ज्यादा उपलब्धता का दावा: कृषि विभाग के मुताबिक, बारां जिले में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पिछले वर्षों की औसत खपत के मुकाबले भी अधिक रही है. विभाग ने यूरिया की उपलब्धता 149 प्रतिशत और डीएपी की उपलब्धता 168 प्रतिशत बताई है. खरीफ सीजन 2026 के दौरान भी बारां जिले में मांग के मुकाबले 142 प्रतिशत यूरिया और 154 प्रतिशत डीएपी उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. सरकार का कहना है कि रबी और खरीफ दोनों सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है.
किसानों से अपील- जरूरत के मुताबिक ही खरीदें खाद: राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे खाद की कमी को लेकर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें और अपनी खेती की जरूरत के अनुसार ही उर्वरक खरीदें. अनावश्यक भंडारण से बचने और किसी भी तरह की कालाबाजारी या अनियमितता की जानकारी संबंधित विभाग को देने की भी अपील की गई है. सरकार के मुताबिक, रबी सीजन में खाद की उपलब्धता, जिलों की मांग और वितरण व्यवस्था पर नियमित निगरानी जारी रहेगी. हालांकि, किसानों को समय पर खाद मिलने की वास्तविक स्थिति का आकलन स्थानीय स्तर पर बिक्री केंद्रों पर उपलब्धता और वितरण के आंकड़ों से भी किया जा सकेगा.
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