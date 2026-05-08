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झारखंड को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

रांची के रातू स्थित मत्स्य परियोजना का अवलोकन करतीं मंत्री ( Etv Bharat )