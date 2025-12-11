मंत्री के सवालों पर अधिकारी मौन! तैयारियों के साथ बैठक में आने के दिए निर्देश
मंत्री गणेश जोशी कृषि विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं दिखे.
हल्द्वानी: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान अधिकारी, मंत्री के सवालों से मुंह ताकते नजर आए. मंत्री गणेश जोशी उद्यान विभाग के अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पूछने लगे तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कृषि मंत्री नाराज दिखाई दिए.
इतना ही नहीं कृषि विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए. सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी आज हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काठगोदाम स्थित जनपद के तमाम अधिकारियों से साथ बैठक करते हुए अपने विभागों की समीक्षा भी की.
बैठक में कुमाऊ कमिश्नर दीपक रावत सहित जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल मौजूद रहे. उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान उद्यान अधिकारी द्वारा जनपद में उद्यान विभाग द्वारा एप्पल एवं कीवी मिशन सहित पॉलीहाउस निर्माण कार्यों की जानकारी उपलब्ध न करा पाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो. उद्यान व कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि जनपद में एप्पल के साथ ही कीवी व मिलेट्स उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए.
उन्होंने नाबार्ड के अन्तर्गत पॉली हाउस निर्माण हेतु किसानों के खाते में सीधे धनराशि स्थानान्तरण करने की व्यवस्था की जाए, ताकि पॉली हाउस निर्माण में देरी न हो. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कृषि यन्त्रों का वितरण एक समान रूप से करते हुए न्याय पंचायत के आधार पर किया जाए. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सचांलित कृषि एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी दी जाए, ताकि योजनाओं की जानकारी के अभाव में एक भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे.
उन्होंने कहा कि जनपद में मृदा हैल्थ कार्ड शतप्रतिशत बनाने के निर्देश मुख्य कृषि अधिकारी को दिए. उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनपद का एक भी पात्र किसान योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे.
मौन पालन कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि वर्तमान में शहद की डिमांड को देखते हुए जनपद में मौन पालन हेतु किसानों एवं युवाओं को प्रेरित किया जाए, ताकि लोग मौन पालन को स्वरोजगार के तौर पर अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि जनपद में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संसाधनों से अधिक से अधिक जोड़ा जाए. महिलाओं की आर्थिकी वृद्धि हेतु हर संभव सहयोग प्रदान करते हुए जनपद में लखपति दीदी की संख्या बढ़ाई जाए.
सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जनरल बीसी जोशी के नाम पर सैनिक आश्रितों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल संयुक्त निरीक्षण करते हुए सभी औपचारिकताएं 15 दिन के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए.
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हल्द्वानी में सैनिकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए सैनिक विश्राम गृह की क्षमता बढ़ाने हेतु कार्रवाही करने के निर्देश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को दिए. उन्होंने सैनिक कल्याण कार्यालय भवन निर्माण हेतु तत्काल डीपीआर बनवाकर शासन को भेजने के भी निर्देश दिये ताकि शीघ्रता से धनराशि आवंटित की जा सके. उन्होंने जनरल बीसी जोशी के नाम पर कुमाऊं के प्रवेश क्षेत्र में भव्य एवं दिव्य द्वार बनाने हेतु मार्ग का चिन्हीकरण करने के निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिए.
