भजनों में थिरके मीणा, राजनीति के 'दलदल' पर कसा तंज
सवाईमाधोपुर में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने गौमाता भजन संध्या में भाग लेकर थिरकने के साथ-साथ राजनीति और देशप्रेम पर विचार रखे.
Published : November 4, 2025 at 1:18 PM IST
सवाईमाधोपुर: जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड सर्किट हाउस रोड स्थित मैरिज गार्डन में आयोजित 'एक शाम गौमाता के नाम' भजन संध्या कार्यक्रम में बीती रात कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की. इसमें कृषि मंत्री मीणा जहां एक ओर भजनों की थाप पर थिरकते नजर आए. साथ ही उन्होंने राजनीति की वर्तमान दशा और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल राजनीति पानी में तैरती हुई मछली की तरह है, जिसमें वह कब 'पानी पी जाए' पता ही नहीं चलता.
बच्चों में डालें राष्ट्रप्रेम की भावना: उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें अपने बच्चों में संस्कार और राष्ट्रप्रेम की भावना डालें. देश में सरदार पटेल, कलाम जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है. डॉ. किरोड़ी ने कहा कि आज राजनीति सत्ता भोग का साधन बन गई है. सच्ची राजनीति वह है कि आप पर कोई धब्बा नहीं लगे. किरोड़ी ने कहा, ' मैं आजकल बेईमानों को पकड़ने का काम कर रहा हूं.' किरोड़ी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब हम भी ज्यादा ईमानदारी से नहीं चलते. किरोड़ी ने चाणक्य का हवाला देते हुए कहा कि तैरती मछली कब पानी पी जाए, ये कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसा ही राजनीति में होता है. किसी दिन ऐसी ही कोई मछली पकड़ में आ जाएगी तो श्याम का दरबार भी बन जाएगा.
संत करेंगे राजनीति में दलदल की सफाई: आजकल राजनीति में इतना दलदल हो गया है कि इसकी सफाई 'मेरे पीछे खड़े ऐसे संतों को करनी पड़ेगी'. किरोड़ी ने कहा कि 'संतों ने जैसे मुझे आशीर्वाद दिया है कि अपने राजनीतिक जीवन पर कभी धब्बा मत लगने देना और स्वच्छ राजनीति करना, वह मैं कर रहा हूं. सत्ता सुख के लिए राजनीति में आना फैशन बन गया है'. कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी ने अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं और वर्तमान राजनीति पर खुलकर बोले. इस दौरान उन्होंने सवाई माधोपुर के विकास को लेकर रोड मैप भी बताया.