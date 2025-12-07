ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी में मंत्री किरोड़ी बोले-श्याम बाबा ही जानते हैं, कब होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल ?

सीकर: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए. यहां उन्होंने श्याम बाबा से प्रदेश में खुशहाली मांगी. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मंत्री मीणा का स्वागत किया. भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल पर मीणा बोले कि यह तो हाईकमान जानता है या खाटूश्याम बाबा. मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

अंता से निर्दलीय चुनाव लड़े नरेश मीणा को किरोड़ी का उत्तराधिकारी बताने पर जवाब मिला-जनता ही तय करती है कि किसका उत्तराधिकारी कौन होगा. मंत्री किरोड़ी ने कहा किहमारी पार्टी में ऐसा कोई तंत्र नहीं है. नरेश तो दूसरे दल में है. किरोड़ी ने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता ही तय करता है कि कौन नेता बनेगा और कौन अध्यक्ष. हमारे यहां ऐसी कोई परंपरा नहीं, जो मठों में होती है.