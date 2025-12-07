खाटूश्यामजी में मंत्री किरोड़ी बोले-श्याम बाबा ही जानते हैं, कब होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल ?
किरोड़ी ने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता ही तय करता है कि कौन नेता बनेगा और कौन अध्यक्ष.
Published : December 7, 2025 at 12:04 PM IST
सीकर: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए. यहां उन्होंने श्याम बाबा से प्रदेश में खुशहाली मांगी. श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मंत्री मीणा का स्वागत किया. भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल पर मीणा बोले कि यह तो हाईकमान जानता है या खाटूश्याम बाबा. मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.
अंता से निर्दलीय चुनाव लड़े नरेश मीणा को किरोड़ी का उत्तराधिकारी बताने पर जवाब मिला-जनता ही तय करती है कि किसका उत्तराधिकारी कौन होगा. मंत्री किरोड़ी ने कहा किहमारी पार्टी में ऐसा कोई तंत्र नहीं है. नरेश तो दूसरे दल में है. किरोड़ी ने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता ही तय करता है कि कौन नेता बनेगा और कौन अध्यक्ष. हमारे यहां ऐसी कोई परंपरा नहीं, जो मठों में होती है.
मंत्री मीणा ने कहा कि जिसकी जहां आस्था होती है, वह मन्नत मांगता और प्रार्थना करता है. मीणा ने खाटूश्याम मंदिर कमेटी की व्यवस्थाएं सराही. उन्होंने कहा कि बाबा श्याम की महिमा निराली है. दिनों दिन बाबा की ख्याति बढ़ रही है. भक्तों की संख्या भी लाखों में पहुंच गई. भक्तों की सहूलियत के लिए केंद्र और राज्य सरकार यहां विकास कार्य करा रही है. चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. मंदिर के आसपास का इलाका भी डेवलप किया जाएगा.