ETV Bharat / state

सरगुजा खाद भंडारण केंद्र का कृषि मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कृषि मंत्री ने औचक निरीक्षण कर खाद भंडारण की स्थिति चेक की और मौजूद अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश जारी किए.

FERTILIZER SHORTAGE
खाद भंडारण केंद्र का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: प्रदेश के किसान खरीफ सीजन में खेती-बाड़ी के काम में जुटे हुए हैं. बीते कुछ दिनों से प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर लगातार किसान और विपक्ष आवाज उठाती रही है. इसी कड़ी में कृषि मंत्री राम विचार नेताम आज अचानक खाद भंडारण केंद्र पहुंचे. कृषि मंत्री ने औचक निरीक्षण कर खाद भंडारण की स्थिति चेक की और मौजूद अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश जारी किए.

खाद भंडारण केंद्र का औचक निरीक्षण

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खाद की वितरण केंद्रों तक समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने हिदायत भी दी है कि खाद को लेकर कोई भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

खाद भंडारण केंद्र का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने किया औचक निरीक्षण

इस दौरान कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा, "ये सरगुजा अंचल में हमारा डबल लॉक का केंद्र है. अंबिकापुर में और इसके साथ-साथ एक केंद्र सीतापुर में है तो यहां जो रेक पॉइंट है वहां से सीधे यहां पर खाद पहुंचाया जाता है. यहां के बाद हमारे सोसाइटियों तक खाद को पहुंचाने का काम होता है, तो हम यही देख रहे हैं कि कहीं पर हमारे किसानों के लिए कोई असुविधा तो नहीं हो रही है.

शुरुआती दौर में जिस प्रकार से अफवाहा फैलाया गया कि खाद नहीं मिल रहा है और खाद की शार्टेज है. मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है. किसानों भाइयों के लिए हमने बेहतर बंदोबस्त किया है. खाद को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. हमारे विभागीय अधिकारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर किसानों को खाद दिलाने में मदद कर रहे हैं: रामविचार नेताम, कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने दिया किसानों को आश्वासन

रामविचार नेताम ने कहा कि खाद के भंडारण को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं. डीएपी की अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं. मंत्री ने बताया कि अभी तक 70 फीसदी डीएपी की मांग हम पूरी कर चुके हैं. रामविचार नेताम ने बताया कि जहां डीएपी की कमी थी उसे पूरा करने के लिए एनपीके का इस्तेमाल करने की सलाह हम लोग किसानों को दे रहे हैं. हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है उनके सलाह से एनपीके के साथ-साथ और भी फर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है.

नाबालिग से अनाचार, सूत्रों के मुताबिक आरोपी बिहार के पटना से गिरफ्तार, सरगुजा पुलिस जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा

सरगुजा में नाशपाती की खेती, मैनपाट के किसान मनोज यादव बने मिसाल

सरगुजा में छह बच्चे मिजल्स से ग्रसित, हरकत में स्वास्थ्य विभाग, गांव में लगाया गया कैंप

TAGGED:

AGRICULTURE MINISTER CHHATTISGARH
MINISTER REACHED AMBIKAPUR
FERTILIZER STORAGE CENTER SURGUJA
DAP FERTILIZER
FERTILIZER SHORTAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.