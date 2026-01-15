ETV Bharat / state

भूसंरक्षण विभाग की समीक्षा, किसानों की योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने का कृषि मंत्री का निर्देश

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की समीक्षा बैठक ( Etv Bharat )

रांची: पशुपालन निदेशालय में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण विभाग की गहन समीक्षा बैठक की.

विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी मौजूदगी में समीक्षा बैठक के दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों ने कई दिशा-निर्देश दिए.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार-गहरीकरण, परकोलेशन टैंक निर्माण, डीप बोरिंग योजना, पंप सेट वितरण योजना, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, छोटे कृषि यंत्र वितरण योजना की विस्तार मौजूदा स्थिति की समीक्षा की.

इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में योजना को लेकर लंबित बकाया भुगतान का निपटारा जल्द से जल्द करने का निर्देश भी दिया. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग की आवंटित योजनाओं को गति प्रदान करते हुए समय सीमा के अंदर सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश देते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हर हाल में लक्ष्य पाना ही हमारी प्राथमिकता है.