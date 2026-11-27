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नए जिलों के गठन के पक्ष में नहीं कृषि मंत्री, कहा- 'अभी जरूरत महसूस नहीं होती'

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर राज्य सरकार की ओर से कवायद शुरू की गई थी, लेकिन अब अपनी ही सरकार के मंत्री फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं. अब इस मामले में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. मंत्री चंद्र कुमार फिलहाल नए जिले बनाने का समर्थन नहीं करते नजर आए हैं. चंद्र कुमार का कहना है कि नए जिलों के गठन की प्रक्रिया जनगणना के बाद ही शुरू होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने जोड़ा कि इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन विकास पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. वहीं, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संसद की सीटें बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

"कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है. यहां सबसे ज्यादा सीटें हैं. जिस भी पार्टी को कांगड़ा में ज्यादा बहुमत मिलता है, वो शिमला में सरकार बनाता है. फिलहाल मैं हिमाचल में नए जिलों के गठन के हक में नहीं हूं." - चौधरी चंद्र कुमार, कृषि मंत्री