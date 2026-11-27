नए जिलों के गठन के पक्ष में नहीं कृषि मंत्री, कहा- 'अभी जरूरत महसूस नहीं होती'
हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कृषि मंत्री ने कहा- प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा, विकास पर कोई खास असर नहीं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर राज्य सरकार की ओर से कवायद शुरू की गई थी, लेकिन अब अपनी ही सरकार के मंत्री फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं. अब इस मामले में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. मंत्री चंद्र कुमार फिलहाल नए जिले बनाने का समर्थन नहीं करते नजर आए हैं. चंद्र कुमार का कहना है कि नए जिलों के गठन की प्रक्रिया जनगणना के बाद ही शुरू होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने जोड़ा कि इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन विकास पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. वहीं, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संसद की सीटें बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.
"कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है. यहां सबसे ज्यादा सीटें हैं. जिस भी पार्टी को कांगड़ा में ज्यादा बहुमत मिलता है, वो शिमला में सरकार बनाता है. फिलहाल मैं हिमाचल में नए जिलों के गठन के हक में नहीं हूं." - चौधरी चंद्र कुमार, कृषि मंत्री
'नए जिलों की जरूरत महसूस नहीं'
शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि नए जिलों के गठन का फैसला आबादी के आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए. जनगणना के बीच में नए जिले बनाने की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं होगा. इस संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा कि नए जिले बनने से प्रशासनिक खर्च बढ़ता है और विकास में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती. सड़क नेटवर्क, तहसीलों, एसडीएम और बीडीओ कार्यालयों के विस्तार के साथ डिजिटल सुविधाओं ने लोगों की मुश्किलें पहले ही कम की हैं. ऐसे में फिलहाल नए जिलों की जरूरत महसूस नहीं होती.
महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को घेरा
वहीं, संसद में पेश हुए परिसीमन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में संसद की सीटें 544 से बढ़ाकर 850 करने की कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और 2011 की जनगणना के आधार पर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. जनगणना 2027 में पूरी होनी है, ऐसे में उससे पहले परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है. उन्होंने आशंका जताई कि परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है.
"उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ने से दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए." - चौधरी चंद्र कुमार, कृषि मंत्री