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नीरज भारती की 'बगावत' पर बोले मंत्री चंद्र कुमार, 'जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो फिर उसे समझाना मुश्किल'

कृषि मंत्री चंद्र कुमार की बेटे नीरज भारती को नसीहत. बोले- सरकार से जुड़े मुद्दे सार्वजनिक मंच पर नही पार्टी के भीतर बैठकर सुलझाए.

नीरज भारती की 'बगावत' पर बोले मंत्री चंद्र कुमार
नीरज भारती की 'बगावत' पर बोले मंत्री चंद्र कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:36 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए आरोपों और पद से दिए इस्तीफे को लेकर उपजे विवाद पर प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संवाद का संदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि संगठन और सरकार से जुड़े किसी भी मुद्दे को सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर उठाने के बजाय पार्टी के भीतर चर्चा कर सुलझाया जाना चाहिए.

बेटे नीरज भारती की बगावत पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, 'जब बाप का जूता बेटे के पांव में आने लगे तो बेटे को समझाना मुश्किल होता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों और पर्याप्त विचार-विमर्श के लगाए गए आरोप पार्टी संगठन और सरकार दोनों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. राजनीतिक दलों में मतभेद और असहमतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक विवाद का रूप देना किसी भी संगठन के हित में नहीं होता'.

नीरज भारती की 'बगावत' पर बोले मंत्री चंद्र कुमार (ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने कहा कि यदि किसी नेता या कार्यकर्ता को सरकार की कार्यप्रणाली, संगठन की गतिविधियों और किसी निर्णय को लेकर आपत्ति है तो उसे मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष रखना चाहिए. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूहों या मीडिया के माध्यम से अपनी ही पार्टी और सरकार पर सवाल खड़े करना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा नहीं मानी जा सकती.

पार्टी अनुशासन को बताया सबसे बड़ी ताकत...

चंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की मजबूती उसकी एकजुटता और अनुशासन पर निर्भर करती है. कांग्रेस एक बड़ा और लोकतांत्रिक संगठन है, जहां सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, लेकिन इसके लिए पार्टी के निर्धारित मंच मौजूद हैं. वरिष्ठ नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले पार्टी के भीतर चर्चा को प्राथमिकता देनी चाहिए. उनके अनुसार, संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा संवाद ही पार्टी को मजबूत बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है.

इस्तीफों पर जल्दबाजी में फैसला नहीं...

हाल ही में पार्टी से नीरज भारती द्वारा दिए गए इस्तीफे और सार्वजनिक असंतोष के सवाल पर चंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने संबंधित त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है, जिसको लेकर सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी. युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं तथा चिंताओं को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए. किसी भी विवाद या असहमति का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकाला जा सकता है. इसलिए नेतृत्व जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करेगा.

कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं. लेकिन ऐसी टिप्पणियां, जिनसे पार्टी और सरकार की सार्वजनिक छवि प्रभावित हो, उनसे बचना चाहिए. विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना करना राजनीति का सामान्य हिस्सा है, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर बयान देना उचित नहीं माना जा सकता. पार्टी के भीतर मौजूद किसी भी असंतोष या सुझाव को संगठनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए.

चंद्र कुमार ने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी संवाद, विचार-विमर्श और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा और आपसी चर्चा के माध्यम से हर मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करेगा. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और सरकार की स्थिरता के लिए सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी. कांग्रेस की परंपरा संवाद और सामूहिक निर्णय की रही है और भविष्य में भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा.

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