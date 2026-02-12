धान खरीद की धीमी रफ्तार से सरकार चिंतित, कृषि मंत्री ने इसको बताया वजह!
झारखंड में धान खरीद की रफ्तार धीमी है. इसको लेकर सरकार काफी चिंतित है.
Published : February 12, 2026 at 3:17 PM IST
रांचीः झारखंड में धान की अच्छी पैदावार के बाबजूद राज्य सरकार लक्ष्य के अनुरूप इसका खरीद नहीं कर पा रही है. इस साल सरकार के द्वारा 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था जिसमें विभाग ने अब तक 2229159.93 क्विंटल ही खरीद पाई है.
धान खरीद का यही हाल रहा तो विगत वर्षों की तरह इस बार भी सरकार धान खरीद में लक्ष्य को नहीं पा सकेगी. धान खरीद की धीमी प्रगति पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण एमएसपी कम होना है. उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि इस बार अच्छी बारिश के कारण धान का पैदावार काफी हुआ है पैदावार के अनुरूप राज्य सरकार धान अधिप्राप्ति नहीं कर सकती है. राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है इसके अनुरूप धान खरीद की जा रही है मगर मेरा मानना है कि आज आवश्यकता है एमएसपी को न्यायसंगत बनाने का ताकि जो किसान सरकार को धान नहीं बेचकर खुले बाजार में बेचते हैं कम से कम उन्हें भी सरकारी दर का लाभ मिल सके.
झारखंड में धान खरीद का वर्षवार लक्ष्य और सफलता
|वर्ष
|लक्ष्य (क्विंटल)
|प्राप्ति (क्विंटल)
|2018-19
|40,00,000
|22,74,044.65
|2019-20
|30,00,000
|38,03,007.67
|2020-21
|60,85,000
|62,88,529.11
|2021-22
|80,00,000
|21,33,65.46
|2022-23
|36,30,000
|17,16,078.8820
|2023-24
|60,00,000
|17,02,146.43
|2024-25
|60,00,000
|4008600.73
15 दिसंबर से शुरू हुई थी धान खरीद
15 दिसंबर 2025 से निर्धारित सरकारी दर पर लैम्प्स के जरिए धान खरीद की शुरुआत की गई थी. इस तरह से देखें तो करीब दो महीने होने को हैं जिसमें लक्ष्य के अनुसार महज 32% धान खरीद हो पाया है. विगत तीन वर्षों पर नजर दौड़ाएं तो सरकार भारी भरकम लक्ष्य लेकर चलती रही मगर इसे पूरा करने में विफल रही है. आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में सरकार ने 36,30,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा था जिसकी तूलना में महज 17,16,078.8820 क्विंटल ही धान खरीद हो पाया.
इसी तरह से 2023-24 में 60,00,000 क्विंटल के लक्ष्य में 17,02,146.43 हो पाया. इसी तरह 2024-25 में 60,00,000 क्विंटल के लक्ष्य में विभाग 40,08,600.73 क्विंटल खरीद पाई. राज्य सरकार ने इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए 832 एमएसपी केन्द्र बनाए हैं जहां 31 मार्च तक किसानों से सरकारी दर पर धान खरीदे जा सकेंगे.
