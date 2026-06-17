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रांची में चल रहे कृषि व्यापार मेले में पहुंचीं कृषि मंत्री, बोलीं- किसान खेती को व्यापार के रूप में विकसित करने पर दें ध्यान

मेले में भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से 18 जून तक कृषि व्यापार मेला लगा है. कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड निर्माण के बाद पहली बार एक ऐसा मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां किसानों को व्यवसायी की तरह सोचने और एक व्यवसायी की तरह अपने उत्पाद की वैल्यू एडिशन करने की जानकारी दी जा रही है.

मोरहाबादी मैदान में लगे कृषि व्यापार मेले में तकनीक आधारित खेती,अत्याधुनिक डेयरी स्थापित करने, हॉर्टिकल्चर, मत्स्यपालन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है. कई स्टाल पर स्वयं सहायता समूह और एफपीओ द्वारा उत्पादित हनी, मोटे अनाज से बने बिस्किट के स्टाल लगाए गए हैं.

रांची में कृषि व्यापार मेले में आयोजन (Etv Bharat)

मेले में कृषि मंत्री के साथ के राजू मौजूद

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कृषि निदेशक एवं अन्य कृषि पदाधिकारियों ने मेला परिसर का कृषि व्यापार मेले का भ्रमण किया. कृषि व्यापार मेले का भ्रमण करने के बाद के राजू ने कहा कि खेतीबाड़ी को व्यापार से जोड़ने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट दूसरे राज्यों में उन्होंने नहीं देखे हैं. उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के विकास के समय से सबसे बड़े वैज्ञानिक अन्नदाता किसान ही रहे हैं, वह सॉइल साइंटिस्ट भी हैं, मौसम वैज्ञानिक भी हैं, भूगर्भ शास्त्री भी हैं, जब उनके उत्पाद का व्यवसायीकरण होगा, तब किसान खुशहाल होंगे.