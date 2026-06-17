रांची में चल रहे कृषि व्यापार मेले में पहुंचीं कृषि मंत्री, बोलीं- किसान खेती को व्यापार के रूप में विकसित करने पर दें ध्यान
रांची में चल रहे कृषि व्यापार मेले में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मेले का भ्रमण किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 17, 2026 at 8:41 PM IST
रांची: राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 16 जून से 18 जून तक कृषि व्यापार मेला लगा है. कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड निर्माण के बाद पहली बार एक ऐसा मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां किसानों को व्यवसायी की तरह सोचने और एक व्यवसायी की तरह अपने उत्पाद की वैल्यू एडिशन करने की जानकारी दी जा रही है.
मोरहाबादी मैदान में लगे कृषि व्यापार मेले में तकनीक आधारित खेती,अत्याधुनिक डेयरी स्थापित करने, हॉर्टिकल्चर, मत्स्यपालन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है. कई स्टाल पर स्वयं सहायता समूह और एफपीओ द्वारा उत्पादित हनी, मोटे अनाज से बने बिस्किट के स्टाल लगाए गए हैं.
मेले में कृषि मंत्री के साथ के राजू मौजूद
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कृषि निदेशक एवं अन्य कृषि पदाधिकारियों ने मेला परिसर का कृषि व्यापार मेले का भ्रमण किया. कृषि व्यापार मेले का भ्रमण करने के बाद के राजू ने कहा कि खेतीबाड़ी को व्यापार से जोड़ने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट दूसरे राज्यों में उन्होंने नहीं देखे हैं. उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के विकास के समय से सबसे बड़े वैज्ञानिक अन्नदाता किसान ही रहे हैं, वह सॉइल साइंटिस्ट भी हैं, मौसम वैज्ञानिक भी हैं, भूगर्भ शास्त्री भी हैं, जब उनके उत्पाद का व्यवसायीकरण होगा, तब किसान खुशहाल होंगे.
झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 के दूसरे दिन मेले की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब भारत सरकार के पूर्व अपर सचिव एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री के. राजू जी का आगमन हुआ। उनके साथ कांग्रेस के सह-प्रभारी डॉ. सिरिबेला प्रसाद जी, भूपेश मरावी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश… pic.twitter.com/9AUVciHABF— Shilpi Neha Tirkey (@ShilpiNehaTirki) June 17, 2026
किसानों को भी व्यापारी की तरह सोचने की जरूरत: कृषि मंत्री
मेला का भ्रमण के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि नए भारत में सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन किसानों के उत्पाद को मेहनत और लागत के हिसाब से कीमत नहीं मिल रही है. ऐसा इसलिये क्योंकि किसान अपने काम को व्यापार की तरह नहीं करते हैं. जरूरत है कि किसान, एक व्यापारी की तरह सोचे, कर्ज लें, खेती को बढ़ाए और लाभ कमाएं. उन्होंने कहा कि सरकार की सोच राज्य के अन्नदाता किसानों को खेतीबाड़ी की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है ताकि खेती भी लाभकारी बन सके. मेला देखने पहुंचे लोगों ने मेले को बेहद उपयोगी बताया है.
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