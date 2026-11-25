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National Milk Day: कृषि मंत्री ने डेयरी क्षेत्र की उपलब्धियों को किया साझा, दुग्ध उत्पादकों को 5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ( ETV BHARAT )

रांची: राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पशुपालन के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है.

कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि झारखंड में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है. कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन लगभग 93.15 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का वार्षिक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 34 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 31.99 लाख मीट्रिक टन था.