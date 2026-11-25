National Milk Day: कृषि मंत्री ने डेयरी क्षेत्र की उपलब्धियों को किया साझा, दुग्ध उत्पादकों को 5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि
रांची में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर कृषि मंत्री ने दुग्ध उत्पादकों को 5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 25, 2026 at 7:03 PM IST
रांची: राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पशुपालन के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है.
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि झारखंड में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है. कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन लगभग 93.15 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का वार्षिक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 34 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 31.99 लाख मीट्रिक टन था.
दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दूध की आपूर्ति पर 5 प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. इस पहल से पशुपालकों को दूध उत्पादन के लिए अतिरिक्त आर्थिक संबल मिल रहा है, साथ ही अधिक से अधिक किसान झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (JMF) की सहकारी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुपालन को ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित और लाभकारी आजीविका का माध्यम बनाना है. दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ-साथ सहकारी समितियों के विस्तार और दूध के बेहतर विपणन की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है.
दूध संग्रहण में लगातार वृद्धि, 5 लाख लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य
झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) के माध्यम से दुग्ध संग्रहण में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिदिन औसतन 2.39 लाख लीटर दूध का संग्रहण किया गया, जबकि अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर 2.88 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 60 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक किसान JMF से जुड़े हैं. राज्य में 1,085 मिल्क पूलिंग पॉइंट कार्यरत हैं तथा JMF के माध्यम से 3,490 गांवों को दुग्ध संग्रहण व्यवस्था से जोड़ा गया है, इसके अतिरिक्त राज्य में 230 पंजीकृत क्रियाशील जिला सहकारी दुग्ध समितियां हैं.
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2028-29 तक प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण केंद्रों का विस्तार, सहकारी समितियों को मजबूत करने और अधिक से अधिक पशुपालकों को इस व्यवस्था से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
डेयरी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए नई परियोजनाएं
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (JMF) के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र संचालित हैं, जिनकी कुल प्रसंस्करण क्षमता 2.80 लाख लीटर प्रतिदिन है. राज्य में भविष्य में प्रतिदिन 5 लाख किलोग्राम दूध संग्रहण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह एवं सरायकेला-खरसावां जिलों में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं.
इसके अतिरिक्त रांची में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र एवं दुग्ध उत्पाद डेयरी भी स्थापित की जा रही है. इन सभी डेयरी संयंत्रों एवं परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है. कृषि मंत्री ने विशेष रूप से बताया कि इन सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए झारखंड सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इससे राज्य में दूध के प्रसंस्करण, भंडारण और दुग्ध उत्पादों के निर्माण की क्षमता बढ़ेगी तथा दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
पशुपालकों के लिए पशु आहार उत्पादन क्षमता का विस्तार
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को गुणवत्तापूर्ण एवं संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराना भी अत्यंत आवश्यक है, इसी उद्देश्य से JMF के अंतर्गत मेधा डेयरी, होटवार (रांची) में 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का पशु आहार प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित है. इसके अतिरिक्त राज्य के पशुपालकों की पशु आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोड्डा में भी 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का नया पशु आहार संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में दी गई है. इस परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा. इससे राज्य में पशु आहार की उपलब्धता बढ़ेगी और पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.
पशुधन विकास और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर नस्ल के पशु, पशु स्वास्थ्य सेवाएं और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियां बेहद महत्वपूर्ण हैं. 20वीं पशुधन गणना के अनुसार झारखंड में 112.23 लाख गाय और 13.50 लाख भैंस हैं. राज्य में कुल गोवंशीय पशुधन की संख्या 125.73 लाख है. इनमें 2.84 लाख प्रजनन योग्य क्रॉस ब्रीड गाय, 30.53 लाख प्रजनन योग्य देशी गाय और 4.33 लाख प्रजनन योग्य भैंस शामिल हैं.
पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य में कुल 61.37 लाख कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) किए गए हैं.
किसानों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना लक्ष्य
कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डेयरी क्षेत्र केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों को नियमित आमदनी, रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है. कृषि के साथ पशुपालन को प्रोत्साहित कर किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दुग्ध उत्पादकों को उनकी मेहनत का उचित आर्थिक लाभ मिले. इसके लिए 5 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, आधुनिक डेयरी संयंत्रों की स्थापना, दूध संग्रहण नेटवर्क का विस्तार और पशु आहार उत्पादन की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है.
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर विभागीय मंत्री ने राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों, महिला किसानों, सहकारी समितियों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान की सराहना की, उन्होंने विश्वास जताया कि किसानों की सक्रिय भागीदारी और राज्य सरकार के प्रयासों से झारखंड आने वाले वर्षों में दुग्ध उत्पादन एवं संग्रहण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा.
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