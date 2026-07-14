ETV Bharat / state

किसान प्रतिनिधियों और कृषि आयुक्त के बीच बनी अहम सहमति, फसल बीमा और खाद व्यवस्था में होंगे कई सुधार

किसानों को मिलेगी 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' की कॉपी : बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबे समय से लंबित 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' अभियान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि संसद में प्रत्येक पॉलिसीधारक किसान को बीमा पॉलिसी की कॉपी उपलब्ध कराने की घोषणा के बावजूद पिछले पांच साल से ज्यादातर किसानों को इसकी प्रति नहीं मिल सकी है. इस पर कृषि आयुक्तालय ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर पॉलिसियों का वितरण शुरू कराया जाएगा.

बैठक में कृषि आयुक्त और पदेन उप शासन सचिव (कृषि) नरेश कुमार गोयल सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. किसान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किया. प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा, युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, वरिष्ठ किसान नेता हरलाल क्रांतिकारी, टोंक जिला अध्यक्ष गोपीलाल डोडवाड़ी, जयपुर जिला महामंत्री नंदलाल मीणा, दूदू उपखंड अध्यक्ष रामगोपाल गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष हरजीराम गठाला सहित विभिन्न जिलों के किसान प्रतिनिधि शामिल हुए.

बैठक में फसल उत्पादन के आकलन के लिए होने वाली क्रॉप कटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई. इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर पांच विशेषज्ञों की समिति गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया. साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर हर साल किसानों से वसूले गए प्रीमियम और किसानों को प्राप्त क्लेम राशि का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का भरोसा दिया गया, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन सके.

जयपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों और कृषि आयुक्त राजस्थान के बीच तफ्सील से चर्चा हुई. पंत कृषि भवन स्थित कृषि आयुक्तालय में करीब दो घंटे तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी. बैठक में किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए और कई अन्य मुद्दों पर आगामी बैठक में विस्तृत चर्चा करने पर सहमति बनी.

फसल बीमा में गलत फसल अंकन की समस्या होगी दूर : बैठक में किसानों ने शिकायत की कि कई मामलों में बैंकों की ओर से बीमा आवेदन में बोई गई फसल का गलत अंकन किए जाने के कारण किसान बीमा क्लेम से वंचित रह गए. उदाहरण के तौर पर किसानों ने बताया कि जहां खेत में मूंग बोई गई, वहां रिकॉर्ड में उड़द या बाजरा दर्ज कर दिया गया. इस समस्या के समाधान के लिए फसल बीमा के रिकॉर्ड को खसरा गिरदावरी से जोड़ने का फैसला लिया गया, जिससे वास्तविक फसल का रिकॉर्ड दर्ज हो सके और किसानों को क्लेम मिलने में परेशानी न हो.

किसान प्रतिनिधियों के साथ होगी नियमित बैठक : किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृषि आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने नियमित बैठक आयोजित की जाए. इससे विभिन्न जिलों से जुड़े मुद्दों पर समय रहते फैसले लिए जा सकेंगे. बैठक में गैर ऋणी किसानों की तरह ऋणी किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाए जाने का मुद्दा उठाया गया. हालांकि, इस विषय पर विस्तृत चर्चा पूरी नहीं हो सकी. दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर आगामी बैठक में विस्तार से विचार करने पर सहमति व्यक्त की.

पढ़ें : धान की फसल बचाने सड़क पर उतरे किसान, बैराज की ओर कूच करते किसान गिरफ्तार, थाने ले जाकर छोड़ा

बीमा क्लेम से वंचित किसानों की आपत्तियों पर होगी सुनवाई : बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन गांवों और किसानों को नियमानुसार फसल बीमा क्लेम नहीं मिला है, उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर आगामी बैठक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनवाई की जाएगी. इससे लंबित मामलों का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा.

किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राजसमंद और सिरोही जिलों में चल रहे प्रायोगिक मॉडल की समीक्षा के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने पर सहमति बनी. कृषि विभाग का मानना है कि इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी.

टोंक में यूरिया की एंट्री में तकनीकी त्रुटि का मामला : बैठक में टोंक जिले के शंकर बीज खाद भंडार, ककोड़ में यूरिया वितरण से जुड़ी तकनीकी त्रुटि का मामला भी सामने आया. किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि भंडार को केवल 400 बैग यूरिया प्राप्त हुए थे, लेकिन पीओएस मशीन में गलती से 4262.55 मीट्रिक टन यूरिया की एंट्री दर्ज हो गई. इस तकनीकी त्रुटि के कारण न केवल टोंक जिले, बल्कि पूरे राजस्थान में यूरिया आवंटन प्रभावित हुआ.

कृषि आयुक्तालय ने बताया कि इस त्रुटि को सुधारने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा जा चुका है और जल्द ही आवश्यक संशोधन कराया जाएगा. बैठक के अंत में किसान प्रतिनिधियों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित संवाद बनाए रखने, फसल बीमा और उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई.