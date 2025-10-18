गोरखपुर में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान- 'मंत्री और जनता के विचार एक हों, तो नहीं होगी कोई समस्या'

ETV Bharat / state

गोरखपुर: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि मंत्री और जनता के विचार एक हो जाएं, तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी. चाहे वह खेती-किसानी से जुड़ी समस्या हो या फिर विकास से जुड़ी कोई भी जरूरत. इसीलिए भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है. किसान उसकी आत्मा हैं. शिवराज सिंह चौहान ने यह बातें गोरखपुर में शनिवार को चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र के डुमरी खुर्द गांव में आयोजित किसान चौपाल में कहीं.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से सीधा संवाद किया. मंच पर बैठने की बजाय वह किसानों के बीच में ही खाट पर चौपाल लगाकर बैठे. उन्होंने कहा कि यह भाषण देने का नहीं विचारों को साझा करने का कार्यक्रम है. इसलिए किसानों के बीच जमीन पर, खाट पर बैठकर ही बात होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपया प्रति कुंतल बढ़ोतरी की है. अनुदान की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ किसानों को उठाना चाहिए.

गोरखपुर में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान. (Video Credit: ETV Bharat)

किसानों ने उठाई समस्या: चौपाल में शिवराज के सामने किसानों ने कई समस्याएं भी उठाईं. इससे स्थानीय भाजपा नेता और शिवराज भी हैरान रह गए. चौपाल में आए किसान शिवानंद ने कहा कि उनका क्षेत्र एक समय गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता था. सरदार नगर शुगर मिल बंद हो जाने से किसानों को आर्थिक समृद्धि देने वाली यह फसल पैदा नहीं की जाती.

कहा कि किसान सिर्फ गेहूं, धान पैदा करने में ही लगे हैं. यह फसल भी छुट्टा जानवर और नीलगाय की वजह से बर्बाद हो रही है. इस पर शिवराज ने किसान को समझाया कि आप किसानों को परंपरागत फसलों से हटकर, दलहन और तिलहन की फसलों के साथ फल-सब्जी की भी पैदावार करनी चाहिए. इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा.

समय से खाद नहीं मिलने और ब्लॉक में सिर्फ एक दुकान होने से आने वाली समस्या का भी जिक्र भी कृषि मंत्री के सामने हुआ. सांभा मंसूरी चावल के धान बीज में मिलावट की बात कृषि मंत्री के सामने किसानों ने रखी. किसान रघुनाथ ने कहा कि मंत्री जी आपको इसकी जांच करानी चाहिए. इस पर शिवराज ने किसान से बीज नंबर लेकर अपने सचिव को नोट कराया और कहा कि इसकी जांच जरूर होगी.

किसानों को मिला आश्वासन: एक किसान ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में ट्यूबवेल से होकर खेतों के बीच में नालियां बनाई गई थी, जिससे सिंचाई करना आसान था. अब यह नालियां बुरी तरह टूट चुकी हैं. कई बार शिकायत के बाद भी यह बन नहीं रहीं. इसका निर्माण हो जाता तो सिंचाई में आसानी होती.

शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर अपने विभाग के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद कमलेश पासवान से कहा कि खेतों के बीच में ट्यूबवेल की नाली को मनरेगा से बनवाने का प्रयास हर हाल में होना चाहिए. हर खेत में पानी मिले जिससे किसान की उपज प्रभावित न हो.

इस दौरान उन्होंने एफपीओ के जरिए काम करने वाले महेंद्र यादव के सुझाव को भी सराहा और कहा कि जब किसान संगठन बनाकर किसी कार्य में लगते हैं, तो उन्हें मनमाफिक दाम मिलता है. कई तरह की फसलों के उत्पादन को मिल जुलकर सस्ते तरीके से वह कर सकते हैं. मुख्यमंत्री पुरस्कार विजेता शहद उत्पादक राजू सिंह ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से पूर्वांचल में सरसों से उत्पादित शहद को खरीदने के लिए सरकार को क्लस्टर बनाने का निवेदन किया.

