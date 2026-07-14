ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कृषि पिछड़ी, सरकार के पास किसानों के लिए चर्चा का समय नहीं, भूपेश का आरोप, कृषि मंत्री ने आरोपों को नकारा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस खाद बीज की कमी, अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव लेकर आई.

BHUPESH ALLEGES GOVERNMENT
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल ने कहा खाद बीज की कमी और साथ ही अवर्षा और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने स्थगन लाया था. किसानों को खाद नहीं मिल रहा है. प्रति एकड़ 25 किलो से ज्यादा खाद नहीं ले सकते. सुपर फास्फेट नहीं ले सकते. किसानों को जबरिया एनपीके थमाया जा रहा है. सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिल रहा है वहीं निजी दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. जो डीएपी 1300 का है वह बाजार में 1800 से 2000 का मिल रहा है. बीज में बहुत जगह करगा मिला, जिसे वापस करना पड़ा

भूपेश ने कहा कि सरकार ने भी माना कि 56 प्रतिशत ही डीएपी उपलब्ध है. सरकार ने ये भी माना कि अमानक खाद की जांच में 96 फीसदी अमानक है. सरकार ने ये भी कह दिया है कि 20 से 145 दिन के बीज उपलब्ध है. लेकिन अवर्षा की स्थिति है. सरगुजा में सिर्फ 18 प्रतिशत बुवाई हुई है. कोरबा, बस्तर, मैदानी हिस्से में बुवाई पिछड़ गई है. बीच में कुछ दिन बारिश हुई लेकिन धरती सूखी हुई है और फिर से दरारें पड़नी शुरू हो गई है. अल नीनों का प्रभाव दिखाई दे रहा है. कृषि कार्य पिछड़ गया है. कांग्रेस ने आसंदी से आग्रह किया कि कृषि को लेकर चर्चा की जाए लेकिन सरकार के पास समय नहीं कि चर्चा कराई जाए.

भूपेश बघेल का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया. उन्होंने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष ने खाद, बीज को लेकर स्थगन के माध्यम से चर्चा की. जो आरोप लगाया वो निराधार और बेबुनियाद है. किसी जानकारी के किसानों को दिखाने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है. हमने विपक्ष के आरोपों को नकारा है. खाद की समस्या के बावजूद 50 प्रतिशत से ज्यादा भंडारण छत्तीसगढ़ सरकार ने किया. किसानों को नैनो डीएपी यूज करने के लिए दिया गया.नैनो यूरिया भी विकल्प के रूप में विभाग की तरफ से किसानों को दिया गया है.

दबाव बनाने अनिल अग्रवाल पर हुई FIR, किसी और को फायदा पहुंचाने की कोशिश, भूपेश बघेल का सदन में हमला, विपक्ष का वॉकआउट
'महोदय गांवों में सिर्फ हैं टोटियां, ना टंकी ना ही टोटी में जल', जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार के आरोप
भिलाई के आत्मानंद स्कूल में तीन दिन में 8 छात्राएं बेहोश, साइकोलॉजिकल टीम कर रही काउंसलिंग

TAGGED:

AGRICULTURE IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र
भूपेश का आरोप
RAMVICHAR NETAM CHHATTISGARH
BHUPESH ALLEGES GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.