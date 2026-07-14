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छत्तीसगढ़ में कृषि पिछड़ी, सरकार के पास किसानों के लिए चर्चा का समय नहीं, भूपेश का आरोप, कृषि मंत्री ने आरोपों को नकारा

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल ने कहा खाद बीज की कमी और साथ ही अवर्षा और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने स्थगन लाया था. किसानों को खाद नहीं मिल रहा है. प्रति एकड़ 25 किलो से ज्यादा खाद नहीं ले सकते. सुपर फास्फेट नहीं ले सकते. किसानों को जबरिया एनपीके थमाया जा रहा है. सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिल रहा है वहीं निजी दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. जो डीएपी 1300 का है वह बाजार में 1800 से 2000 का मिल रहा है. बीज में बहुत जगह करगा मिला, जिसे वापस करना पड़ा

भूपेश ने कहा कि सरकार ने भी माना कि 56 प्रतिशत ही डीएपी उपलब्ध है. सरकार ने ये भी माना कि अमानक खाद की जांच में 96 फीसदी अमानक है. सरकार ने ये भी कह दिया है कि 20 से 145 दिन के बीज उपलब्ध है. लेकिन अवर्षा की स्थिति है. सरगुजा में सिर्फ 18 प्रतिशत बुवाई हुई है. कोरबा, बस्तर, मैदानी हिस्से में बुवाई पिछड़ गई है. बीच में कुछ दिन बारिश हुई लेकिन धरती सूखी हुई है और फिर से दरारें पड़नी शुरू हो गई है. अल नीनों का प्रभाव दिखाई दे रहा है. कृषि कार्य पिछड़ गया है. कांग्रेस ने आसंदी से आग्रह किया कि कृषि को लेकर चर्चा की जाए लेकिन सरकार के पास समय नहीं कि चर्चा कराई जाए.