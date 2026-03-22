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हिसार में दो दिवसीय कृषि मेला, प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे सीएम नायब सैनी

हिसार: 23 मार्च को हिसार में कृषि मेले का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मेले में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे. हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ये दो दिवसीय मेला 23 मार्च से शुरू होगा. कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे. मेले में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे.

प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे सीएम: इस मेले में सीएम सैनी प्रदेश के 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे. प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज ने बताया कि कृषि और उससे संबंधित विभिन्न व्यवसायों व अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश के 42 प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया है जिन्हें कृषि मेले में सम्मानित किया जाएगा.

इन क्षेत्रों में किया है महत्वपूर्ण कार्य: इन प्रगतिशील किसानों ने गन्ना बीज उत्पादन, कटाई सिलाई, एकीकृत खेती, बेकरी, धान की सीधी बिजाई, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु पालन, कृषि उद्यमिता, संसाधन संरक्षण एवं फसल अवशेष प्रबंधन, सोया प्रोडक्ट्स, बेबीकार्न, स्वीटकार्न के माध्यम से फसल विविधीकरण, कटिंग और टेलरिंग, प्राकृतिक खेती, हर्बल साबुन निर्माण, बागवानी, सिलाई एवं कढाई, मशरूम उत्पादन, धान में जल संरक्षण तकनीक, फल व सब्जी परिरक्षण, मछली पालन, महिला सशक्तिकरण, देसी बीज एवं सब्जी उत्पादन, फसल उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, पुष्प उत्पादन, जैविक खेती, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी, आर्ट और क्राफ्ट, प्राकृतिक खेती एवं औषधीय पौधे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मधुमक्खी पालन आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है.

हकृवि में कृषि मेले की तैयारियां पूरी: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 23 व 24 मार्च को आयोजित होने वाले कृषि मेला खरीफ की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने मेला परिसर का जायजा लिया और सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. कुलपति प्रोफेसर काम्बोज ने बताया कि कृषि मेला, खरीफ दतोपंत ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल, गेट नंबर 3 बालसमंद रोड़ पर आयोजित किया जाएगा. मेले का विषय सतत कृषि- समृद्धि की राह रखा गया है.