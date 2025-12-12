ETV Bharat / state

यूपी में आज से प्राइमरी पाठशाला में पढ़ेंगे किसान, 21 हजार गांवों में होगी खेती किसानी की पढ़ाई

मेरठ: यूपी के किसानों के लिए शुक्रवार से खास पाठशाला सजने जा रही है, जहां प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों में 21 हजार जगहों पर अन्नदाता को कुशल प्रशिक्षित ट्रेनर खेती किसानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी के साथ सरकारी योजनाओं समेत अलग-अलग संबंधित विभागों की योजनाओं से भी रूबरू कराएंगे और उनकी दुविधाओं का भी हल देंगे.

अन्नदाता की इनकम बढ़े इसके लिए कोशिश की जा रही है. यूपी में "द मिलियन फार्मर्स स्कूल-8.0" का आयोजन आज से होने जा रहा है. सीएम योगी इस कार्यक्रम का लखनऊ में उद्घाटन करने वाले हैं.

मेरठ जिले में भी किसान पाठशाला लगेगी: मेरठ के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि क्योंकि वर्तमान में रवि का सीजन चल रहा है और ऐसे में रवि फसलों की अधिकतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, रवि फसलों का बेहतर उत्पादन और बेहतर जानकारी कैसे मिले इसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी पूरे प्रदेश की तरह मेरठ जिले में भी किसान पाठशालाओं का आयोजन होने जा रहा है.

75 जिलों में 21 हजार पाठशाला: कुल 21 हजार पाठशालाओं का आयोजन प्रदेश भर के 75 जिलों में किया जाएगा. खासतौर से हालांकि कृषि विभाग के द्वारा किसान गोष्ठियों का आयोजन कराया जाता है, लेकिन किसान पाठशालाएं अपने आप में काफी अलग हैं और महत्वपूर्ण हैं. गोष्ठी में सामान्य तौर पर किसी भी विषय पर किसानों से बातचीत की जाती है, लेकिन पाठशालाओं में जो कि रवि के सीजन में की जा रही है निश्चित रूप से एक सिलेबस होता है और उसे सिलेबस के अनुसार समसामयिकी तकनीकी जानकारी प्राविधिक सहायकों के द्वारा दी जाती है.

मेरठ में 171 किसान पाठशाला होंगी: मेरठ के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि मेरठ जिले में कुल 171 किसान पाठशालाओं का आयोजन कराया जा रहा है. इसको लेकर पूरी रुपरेखा तैयार की जा चुकी है. 12 और 13 दिसंबर को और इसी प्रकार फिर 17 और 18 दिसंबर को और शेष जो चिन्हित गांव होंगे. उनमें 26 और 27 दिसंबर को पाठशालाओं का आयोजन कराया जाएगा. बीते वर्षों में इन पाठशालाओं का आयोजन गांव की प्राथमिक पाठशाला में स्कूल में बच्चों की छुट्टी के बाद कराया जाता था.

91 सहकारी समितियों पर भी कार्यक्रम होंगे: वही इस बार किसान पाठशालाओं को प्राइमरी स्कूलों के अलावा जितनी भी उर्वरक सहकारी समितियां हैं. वहां भी आयोजित कराया जाएगा. मेरठ जिले की अगर बात करें तो मेरठ जिले में कुल 91 सहकारी समिति हैं. क्योंकि वहां पर किसान आते हैं. वहां पर किसान एकत्र भी होते हैं वहां उन्हें खाद बीज संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी इसलिए इन 91 सहकारी समितियों पर भी कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे. इनके अलावा चिन्हित प्राइमरी स्कूलों में भी किसान पाठशालाओं को आयोजित किया जाएगा.