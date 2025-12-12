यूपी में आज से प्राइमरी पाठशाला में पढ़ेंगे किसान, 21 हजार गांवों में होगी खेती किसानी की पढ़ाई

यूपी में आज से प्राइमरी पाठशाला में पढ़ेंगे किसान, 21 हजार गांवों में होगी खेती किसानी की पढ़ाई
जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि लखनऊ में 200 गांवों में किसानों के लिए पाठशाला होगी.
मेरठ: यूपी के किसानों के लिए शुक्रवार से खास पाठशाला सजने जा रही है, जहां प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों में 21 हजार जगहों पर अन्नदाता को कुशल प्रशिक्षित ट्रेनर खेती किसानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी के साथ सरकारी योजनाओं समेत अलग-अलग संबंधित विभागों की योजनाओं से भी रूबरू कराएंगे और उनकी दुविधाओं का भी हल देंगे.
अन्नदाता की इनकम बढ़े इसके लिए कोशिश की जा रही है. यूपी में "द मिलियन फार्मर्स स्कूल-8.0" का आयोजन आज से होने जा रहा है. सीएम योगी इस कार्यक्रम का लखनऊ में उद्घाटन करने वाले हैं.
मेरठ जिले में भी किसान पाठशाला लगेगी: मेरठ के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि क्योंकि वर्तमान में रवि का सीजन चल रहा है और ऐसे में रवि फसलों की अधिकतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, रवि फसलों का बेहतर उत्पादन और बेहतर जानकारी कैसे मिले इसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी पूरे प्रदेश की तरह मेरठ जिले में भी किसान पाठशालाओं का आयोजन होने जा रहा है.
75 जिलों में 21 हजार पाठशाला: कुल 21 हजार पाठशालाओं का आयोजन प्रदेश भर के 75 जिलों में किया जाएगा. खासतौर से हालांकि कृषि विभाग के द्वारा किसान गोष्ठियों का आयोजन कराया जाता है, लेकिन किसान पाठशालाएं अपने आप में काफी अलग हैं और महत्वपूर्ण हैं. गोष्ठी में सामान्य तौर पर किसी भी विषय पर किसानों से बातचीत की जाती है, लेकिन पाठशालाओं में जो कि रवि के सीजन में की जा रही है निश्चित रूप से एक सिलेबस होता है और उसे सिलेबस के अनुसार समसामयिकी तकनीकी जानकारी प्राविधिक सहायकों के द्वारा दी जाती है.
मेरठ में 171 किसान पाठशाला होंगी: मेरठ के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार बताते हैं कि मेरठ जिले में कुल 171 किसान पाठशालाओं का आयोजन कराया जा रहा है. इसको लेकर पूरी रुपरेखा तैयार की जा चुकी है. 12 और 13 दिसंबर को और इसी प्रकार फिर 17 और 18 दिसंबर को और शेष जो चिन्हित गांव होंगे. उनमें 26 और 27 दिसंबर को पाठशालाओं का आयोजन कराया जाएगा. बीते वर्षों में इन पाठशालाओं का आयोजन गांव की प्राथमिक पाठशाला में स्कूल में बच्चों की छुट्टी के बाद कराया जाता था.
91 सहकारी समितियों पर भी कार्यक्रम होंगे: वही इस बार किसान पाठशालाओं को प्राइमरी स्कूलों के अलावा जितनी भी उर्वरक सहकारी समितियां हैं. वहां भी आयोजित कराया जाएगा. मेरठ जिले की अगर बात करें तो मेरठ जिले में कुल 91 सहकारी समिति हैं. क्योंकि वहां पर किसान आते हैं. वहां पर किसान एकत्र भी होते हैं वहां उन्हें खाद बीज संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी इसलिए इन 91 सहकारी समितियों पर भी कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे. इनके अलावा चिन्हित प्राइमरी स्कूलों में भी किसान पाठशालाओं को आयोजित किया जाएगा.
किसानों को जानकारी एक स्थान पर मिलेगी: इन किसान पाठशालाओं में कृषि से जुड़े जो भी सहयोगी या संबंधित विभाग हैं. उन सभी के कर्मचारी भी वहां मौजूद रहेंगे. जैसे उद्यान विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग आदि के कर्मचारी अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे. किसानों को तमाम संबंधित विभागों की स्कीम, योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी मिल सकेगी. किसानों को किस योजना में क्या लाभ मिल सकता है ये किसानों को जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी.
मास्टर ट्रेनर को दी गयी है स्पेशल ट्रेनिंग: कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जो मास्टर ट्रेनर हैं. उन्हें भी लखनऊ से विशेष ट्रेनिंग कराई गई है, जो मास्टर ट्रेनर हैं वह भी तय हो चुके हैं. खास बात ये है कि सिलेबस भी निर्धारित हो चुका है. मास्टर ट्रेनर्स ने जो किसान पाठशालाओं में कार्मिक हैं. उन कर्मचारियों को भी ट्रेंड किया है, ट्रेनर की एक परीक्षा भी ली गई है. बेहद ही गहन तैयारी इन पाठशालाओं को लेकर कराई गई है.
सीएम योगी करेंगे पाठशालाओं का उद्घाटन: 12 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन पाठशालाओं का उद्घाटन लखनऊ से किया जाएगा. प्रत्येक पाठशाला में 70 से 100 किसानों को इन पाठशालाओं में आमंत्रित किया गया है. इस बारे में प्रदेश सरकार की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर हो. पैक्स सोसायटी, किसान कल्याण केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र और प्राथमिक विद्यालयों पर ये आयोजन यूपी भर में प्रत्येक विकास खण्ड में वहां की चार प्रमुख फसलों का चयन किया जायेगा.
प्रगतिशील किसानों और कृषि सखियों का चयन होगा: पिछले तीन वर्षों की सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले 5 प्रगतिशील किसानों और कृषि सखियों का चयन किया जायेगा. वो भी ग्राम पंचायत स्तरीय किसान पाठशालाओं में जानकारी देंगे. इन किसान पाठशालाओं के आयोजन में हालांकी एफपीओ के सदस्यों को भी शामिल कराने के निर्देश शासन स्तर से हैं. प्रदेश के हर जिले में ये खास पाठशाला लगेगी और अगर सबसे ज्यादा पाठशालाओं की बात करें तो प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लगेंगी.
यहां 660 किसान पाठशालाओं का आयोजन इसी महीने में किया जाना है, जबकि सबसे कम किसान पाठशाला गौतमबुद्ध नगर में लगेंगी. गौतमबुद्ध नगर में कुल 54 स्थानों पर अगले कुछ दिनों में किसान पाठशाला का आयोजन होगा, जबकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 200 गांवों में किसानों के लिए पाठशाला सजने जा रही है.
