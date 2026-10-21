झारखंड में 22 अक्टूबर शुरू होगा 'खेत बचाओ अभियान'! कृषि निदेशक ने की ऑनलाइन समीक्षा बैठक
झारखंड में 22 अक्टूबर से 'खेत बचाओ अभियान' की शुरुआत होगी, जिसमें कृषि मंत्री शामिल होंगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 8:18 PM IST
रांची: भारत सरकार ने देशभर में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 'खेत बचाओ अभियान' चलाने की योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं. झारखंड में गुरूवार से औपचारिक रूप से सभी जिलों में यह अभियान शुरू हो जाये. इसके लिए कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की.
जिला कृषि पदधिकारियों के साथ बैठक
रांची के कृषि निदेशालय से कृषि निदेशक ने ऑनलाइन बैठक के दौरान सभी जिला कृषि पदधिकारियों को 'खेत बचाओ अभियान' को लेकर जानकारी ली और कई अहम निर्देश दिए. रांची में कृषि निदेशालय में हुई बैठक में रांची के जिला कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह सहित कई कृषि पदाधिकारियों की उपस्थिति रही.
'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम में शामिल होंगी कृषि मंत्री
बैठक के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने बताया कि औपचारिक रूप से जिला स्तर पर कल से सभी जिलों में 'खेत बचाओ अभियान' शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि विभाग ने 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच राज्य स्तर पर और सभी जिलों में विधिवत रूप से अभियान बड़े कार्यक्रम के साथ शुरू होंगे. रांची में 'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक भी शामिल होंगे.
क्या है 'खेत बचाओ अभियान' शुरू करने का लक्ष्य
कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने बताया कि खेती में रासायनिक उर्वरक का कम से कम इस्तेमाल कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाये रखना है, इसके साथ-साथ नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सीड की उपलब्धता सुनिश्चित हो.
झारखंड के लिए क्यों अहम है 'खेत बचाओ अभियान'
कृषि निदेशक ने बताया कि झारखंड के संदर्भ में यह अभियान ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि झारखंड के खेती योग्य जमीन में बड़ा एरिया ऐसा है, जहां की मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक है. वहीं राज्य में अन्न उत्पादन का औसत भी राष्ट्रीय औसत से कम है.
किसानों को जागरूक करने का मकसद
BAU के सॉइल विभाग के डॉ. पीबी साहा के मुताबिक, झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन की मिट्टी अम्लीय है, जिसे प्रति हेक्टेयर 3 से 4 क्विंटल चूना (डोलोमाइट) का इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है. ऐसे में इस अभियान के क्रम में किसानों को इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि कैसे वह अपने खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाकर रखेंगे.
खेत बचाने का यह अभियान इंटीग्रेटेड होगा: विद्यानंद शर्मा 'पंकज'
कृषि निदेशक झारखंड विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने बताया कि कल से औपचारिक रूप से राज्य भर में शुरू हो रहा 'खेत बचाओ अभियान' एक इंटीग्रेटेड अभियान होगा. जिसमें प्रगतिशील किसान, कृषक मित्र, समिति, पंचायती राज के प्रतिनिधिगण, एफपीओ, एसएलपीएस, सांसद, विधायक, प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- अल नीनो का डबल अटैक: कमजोर मानसून के बाद 2027 के लिए मौसम वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी
28 बाजार समितियों की दुकानों और गोदामों का एक नवंबर से बढ़ेगा किराया, विपणन बोर्ड के फैसले से व्यवसायियों में आक्रोश
धनबाद की इस मंडी में कब दूर होगी बदहाली? सड़क, बाउंड्रीवाल और सुरक्षा को लेकर चिंचित हैं व्यापारी