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झारखंड में 22 अक्टूबर शुरू होगा 'खेत बचाओ अभियान'! कृषि निदेशक ने की ऑनलाइन समीक्षा बैठक

कृषि भवन, रांची ( Etv Bharat )

रांची: भारत सरकार ने देशभर में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 'खेत बचाओ अभियान' चलाने की योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं. झारखंड में गुरूवार से औपचारिक रूप से सभी जिलों में यह अभियान शुरू हो जाये. इसके लिए कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की.

जिला कृषि पदधिकारियों के साथ बैठक