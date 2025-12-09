ETV Bharat / state

कृषि विभाग की सलाह: 1 बीघा में 10 किलो यूरिया ही छिड़कें, ज्यादा मात्रा से फसलों पर पड़ेगा नेगेटिव प्रभाव

खेतों में खड़ी फसल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक इंदर सिंह संचेती का कहना है कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जिले में एक लाख 11 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद के बदले वर्तमान में 72000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया गया है. उन्होंने कहा कि किसान एक बीघे में 10 किलो यूरिया का ही छिड़काव करें. अधिक खाद के छिड़काव से फसलों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा. नैनो यूरिया का करें उपयोग: भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जिले के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक इंदर सिंह संचेती ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वर्तमान में कुछ जगह गेहूं की बुवाई चल रही है. किसान गेहूं व जौ की फसल में यूरिया छिड़काव के लिए खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा किसानों के लिए उपलब्ध है. किसान खेत में जितनी आवश्यकता है, उतना ही मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट व विभाग की सिफारिश के आधार पर यूरिया खाद उपयोग में ले. जरूरत से ज्यादा यूरिया के उपयोग फसलों में कीट व बीमारियों का प्रकोप बढ़ने के साथ ही गेहूं व जौ की फसल लेटने का खतरा रहेगा. विभागीय सिफारिश के अंतर्गत एक बीघा में 10 से 15 किलो यूरिया खाद की जरूरत रहती है. उसके स्थान पर अगर किसान नैनो यूरिया का उपयोग करें, जिससे यूरिया के नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सके. नैनो यू​रिया से फसल भी अच्छी होगी और लागत भी कम आएगी. पढ़ें: भीलवाड़ा में 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर में होगी रबी की बुवाई, बांधों से छोड़ेंगे पानी