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खाद की दुकानों पर कृषि विभाग की स्ट्राइक, 29 दुकानदारों को नोटिस, 4 के लाइसेंस निलंबित

विभाग के अधिकारियों ने रविवार को जिले भर में संचालित खाद विक्रेताओं की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया.

खाद की दुकानों पर छापा
खाद की दुकानों पर छापा (ETV Bharat CHittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 4:54 PM IST

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चित्तौड़गढ़ : जिले में किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए समय पर खाद एवं यूरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है. विभाग के अधिकारियों ने रविवार को जिले भर में संचालित खाद विक्रेताओं की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया. इसमें अनियमितताएं पाए जाने पर चार दुकानों के लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिए गए. 29 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं.

उप निदेशक कृषि डॉ. शंकरलाल जाट ने बताया कि कृषि आयुक्तालय जयपुर के निर्देश पर यूरिया की बिक्री पर निगरानी के लिए जिला स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. इन विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया. इसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं. इस निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर स्टॉक अपडेट नहीं होना, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना और रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ियां जैसी अनियमितताएं सामने आईं. इस पर विभाग ने 29 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

पढ़ें. खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर एक्शन में कृषि विभाग, किरोड़ी बोले, 'कांग्रेस राज में हुआ किसानों पर लाठीचार्ज'

गंभीर अनियमितताओं के चलते गट्टानी एंड कंपनी (बेंगू), एसके कॉप (बस्सी), कालिका खाद बीज भंडार (अकोला) और दीपक ट्रेडर्स (सारण, गंगरार) के लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं. उप निदेशक जाट ने बताया कि जिले में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है. उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार ही यूरिया खरीदें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना तुरंत विभाग को दें.

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खाद की दुकानों पर छापा
खाद की दुकान का लाइसेंस निलंबित
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