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खाद की दुकानों पर कृषि विभाग की स्ट्राइक, 29 दुकानदारों को नोटिस, 4 के लाइसेंस निलंबित

चित्तौड़गढ़ : जिले में किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए समय पर खाद एवं यूरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है. विभाग के अधिकारियों ने रविवार को जिले भर में संचालित खाद विक्रेताओं की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया. इसमें अनियमितताएं पाए जाने पर चार दुकानों के लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिए गए. 29 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं.

उप निदेशक कृषि डॉ. शंकरलाल जाट ने बताया कि कृषि आयुक्तालय जयपुर के निर्देश पर यूरिया की बिक्री पर निगरानी के लिए जिला स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. इन विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया. इसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं. इस निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर स्टॉक अपडेट नहीं होना, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना और रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ियां जैसी अनियमितताएं सामने आईं. इस पर विभाग ने 29 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.