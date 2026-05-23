ETV Bharat / state

धमतरी में उर्वरक दुकानों पर कृषि विभाग का छापा, अनियमितता मिलने पर दिया नोटिस, भखारा की लक्ष्मी ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित

संचालक कृषि, राहुल देव के आदेश और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में उप संचालक कृषि, उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षकों की टीम लगातार सहकारी और निजी उर्वरक दुकानों की जांच कर रही है. विभाग का उद्देश्य किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराना तथा अधिक कीमत और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाना है.

धमतरी: जिले में किसानों को उचित और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने की कोशिशों में कृषि विभाग जुटा है. इसके साथ ही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में जिलेभर में उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर औचक निरीक्षण का अभियान तेज कर दिया गया है. निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वहीं भखारा की एक दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा, ''कृषि विभाग की टीम ने धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखंड के कई उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान मेसर्स काप केयर एण्ड ट्रेडिंग झिरिया, पारस कृषि केन्द्र सोनामगर, कर्मा ट्रेडर्स सेमरा, कृष्णा फर्टिलाईजर कुरूद और राज कृषि केन्द्र नगरी में अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''

भखारा की लक्ष्मी ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित (ETV Bharat)

भखारा स्थित मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स में निर्धारित मात्रा से अधिक उर्वरक बिक्री और भूमिहीन व्यक्ति को खाद बेचने की शिकायत सही पाए जाने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया: कृषि विभाग

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई, विभाग का दावा

कृषि विभाग ने कहा है कि किसानों को आसानी से और तय कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा. विभाग ने किसानों से डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है. साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि वे उर्वरक खरीदते समय बिल अवश्य लें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूली की शिकायत तत्काल नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में करें.

भखारा की लक्ष्मी ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित (ETV Bharat)

धमतरी में ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा युवक, एक घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

IPL सट्टेबाजी पर धमतरी पुलिस की लगातार कार्रवाई, रेलवे स्टेशन के पास ऑनलाइन सट्टा चला रहा आरोपी गिरफ्तार

धमतरी पुलिस का स्पेशल कैंपेन, 151 गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए, लोगों के चेहरे खिले