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बलौदा बाजार में कृषि विभाग की छापामार कार्रवाई, दोगुनी कीमत पर बेची जा रही थी डीएपी

मामले का खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग की टीम ने अचानक करही बाजार स्थित बाबला कृषि केंद्र में छापा मारा. इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह रही कि विभागीय अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखने के लिए फिल्मी अंदाज में योजना बनाई. उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक खुद किसान की मोटरसाइकिल में बैठकर दुकान तक पहुंचे, ताकि किसी को भनक न लगे और मौके पर वास्तविक स्थिति सामने आ सके. जैसे ही जांच शुरू हुई, दुकान के रिकॉर्ड और स्टॉक की परतें खुलने लगी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसानों से डीएपी खाद के लिए निर्धारित मूल्य से कहीं ज्यादा रकम वसूली जा रही थी. किसानों को मजबूरी में दोगुनी कीमत देकर खाद खरीदनी पड़ रही थी.

बलौदा बाजार: खरीफ सीजन में जब किसान अपनी फसल बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद की तलाश में भटक रहे हैं, उसी समय कुछ कारोबारी उनकी मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहे हैं. करही बाजार में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डीएपी खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है. आरोप है कि जिस खाद की कीमत करीब 1350 रुपये प्रति बोरी है, उसे किसानों को 2700 रुपये तक में बेचा जा रहा था.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने खाद के स्टॉक, विक्रय रजिस्टर, बिल बुक और अन्य दस्तावेजों की जांच की. जांच में यह भी पता चला कि दुकान में मौजूद कुछ खाद का स्टॉक बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित गुप्ता ट्रेडर्स से लाया गया था. दस्तावेजों और उपलब्ध स्टॉक का मिलान करने पर परिवहन और बिक्री संबंधी कई खामियां मिली. अधिकारियों को संदेह है कि खाद की आपूर्ति और बिक्री में नियमों का पालन नहीं किया गया. यही वजह है कि विभाग ने मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.





किसानों की मजबूरी का फायदा

खरीफ सीजन की तैयारी के बीच किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता रहती है. ऐसे समय में यदि कोई व्यापारी निर्धारित कीमत से दोगुनी कीमत वसूलता है तो इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. ग्रामीण क्षेत्रों से अक्सर शिकायतें आती रही हैं कि खाद की कमी का माहौल बनाकर कुछ दुकानदार किसानों से अतिरिक्त राशि वसूल रहे हैं. हालांकि अधिकांश मामलों में किसान शिकायत करने से बचते हैं, लेकिन इस बार विभाग की कार्रवाई ने पूरे नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं.





प्रशासन का सख्त आदेश

उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने साफ कहा है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी.





अधिकारियों की टीम रही मौजूद

इस कार्रवाई में अनुविभागीय कृषि अधिकारी जयेन्द्र कंवर, कृषि निरीक्षक सीमांचल गौर और लोकनाथ दिवान समेत कृषि विभाग के कई अधिकारी शामिल थे. टीम ने घंटों तक रिकॉर्ड की जांच की और मौके पर उपलब्ध सामग्री का सत्यापन किया. फिलहाल विभाग ने दस्तावेजों को जब्त कर लिया और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कृषि केंद्र के खिलाफ लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.





किसानों से अपील

कृषि विभाग उप संचालक दीपक कुमार नायक ने किसानों से अपील की है कि खाद या बीज खरीदते समय हमेशा पक्की रसीद लें. यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक राशि मांगता है या रसीद देने से मना करता है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें. करही बाजार की कार्रवाई के बाद ये सवाल उठने लगा है कि कहीं और तो इस तरह का खेल नहीं हो रहा है.

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