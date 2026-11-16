रबी की बुवाई से बढ़ी खाद की डिमांड, कालाबाजारी रोकने का खास प्लान, सात साल की सजा और वाहन जब्त होगा

रबी की बुवाई से बढ़ी खाद की डिमांड, कालाबाजारी रोकने का खास प्लान, सात साल की सजा और वाहन जब्त होगा
यूरिया और डीएपी के दुरुपयोग, अवैध भंडारण, जमाखोरी और डायवर्जन पर रोक लगाने की कवायद में जुटा कृषि विभाग.
Published : November 16, 2026 at 3:30 PM IST
जयपुर: राजस्थान में रबी की बुवाई शुरू होने के साथ ही यूरिया और डीएपी की मांग बढ़ने लगी है. सरकार किसानों को अनुदानित रेट पर यूरिया और डीएपी मुहैया करवाती है. किसानों को दिए जाने वाले उर्वरकों की कालाबाजारी के मामले भी सामने आते रहे हैं. ऐसे में कृषि विभाग के सामने यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी रोकना बड़ी चुनौती माना जा रहा है. इस चुनौती से निपटने और अनुदानित यूरिया व डीएपी के दुरुपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, जमाखोरी और इनके औद्योगिक इकाइयों की ओर डायवर्जन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं.
तीन माह से सात साल की सजा: कृषि आयुक्तालय ने इस संबंध में प्रदेशभर के लिए कड़े निर्देश जारी किए. आयुक्तालय ने स्पष्ट किया कि किसानों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले उर्वरकों का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम में खाद की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर तीन महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है.
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2700 और 3500 रुपए तक सब्सिडी:कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल का कहना है कि ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त लोगों के साथ-साथ कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी. उनका कहना है, केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरिया के हर एक बैग पर लगभग 2,700 रुपए और डीएपी के हर एक बैग पर लगभग 3,500 रुपए तक की भारी सब्सिडी दे रही है. इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, उन्हें आर्थिक राहत देना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है.
गैर-कृषि कार्यों में उपयोग गलत: उनका कहना है कि अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक या अन्य गैर-कृषि कार्यों में उपयोग करना किसानों के हितों के साथ धोखा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है. कृषि आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत उल्लंघन के मामलों में तीन महीने से सात साल तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, धारा 10 के तहत दोषी कंपनियों के साथ उनके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
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अवैध परिवहन में लगे वाहन जब्ती का प्रावधान: गोयल बोले, अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को नियमानुसार जब्त करने का भी प्रावधान है. उन्होंने सभी उर्वरक निर्माता एवं विपणन कंपनियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा यूरिया का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. अनुदानित कृषि ग्रेड यूरिया एवं डीएपी की अवैध बिक्री, डायवर्जन, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री अथवा गैर-कृषि उपयोग पाए जाने पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
औद्योगिक इकाइयों को हर महीने देना होगा ब्यौरा: राज्य सरकार ने यूरिया के गैर-कृषि उपयोग पर निगरानी मजबूत करने के लिए औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही भी निर्धारित की है. औद्योगिक, प्लाइवुड, रेजिन, पशु आहार तथा अन्य गैर-कृषि इकाइयों द्वारा यूरिया का उपयोग किए जाने पर उन्हें हर महीने गैर-अनुदानित यूरिया की खरीद तथा उससे संबंधित उत्पादन का विवरण विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि औद्योगिक इकाइयां केवल नियमानुसार प्राप्त गैर-अनुदानित यूरिया का ही उपयोग करें तथा किसानों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले उर्वरकों का औद्योगिक गतिविधियों में दुरुपयोग न हो.
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कृषि अधिकारियों की तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी: कृषि आयुक्तालय से जारी निर्देशों में अधिकारियों की जवाबदेही को भी विशेष महत्व दिया गया है. अनुदानित यूरिया एवं डीएपी के गैर-कृषि उपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, डायवर्जन अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री की शिकायत या अनियमितता सामने आने पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी. अनियमितताएं सामने आने के बावजूद संबंधित कृषि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. इस व्यवस्था से उर्वरक वितरण एवं निगरानी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.
सूचना देने वालों को मिलेगा नकद प्रोत्साहन: उनका कहना है कि उर्वरकों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की मुखबिर योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. योजना के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध परिवहन, जमाखोरी एवं डायवर्जन की प्रमाणिक सूचना देने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नकद प्रोत्साहन अथवा इनाम राशि प्रदान की जाएगी. इससे किसानों, आम नागरिकों और जागरूक व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ेगी तथा अवैध गतिविधियों की जानकारी समय पर विभाग तक पहुंच सकेगी.
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समय पर खाद उपलब्ध कराना प्राथमिकता: वे बोले, राज्य सरकार का उद्देश्य केवल अनियमितताओं पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है. विशेषकर रबी बुवाई के महत्वपूर्ण समय में उर्वरकों का सही वितरण बेहद आवश्यक है. अनुदानित उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग और अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण से वास्तविक किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुरक्षित रहेगी और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी. कृषि विभाग ने सभी उर्वरक कंपनियों, विक्रेताओं, औद्योगिक इकाइयों एवं संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने को कहा है.
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