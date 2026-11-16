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रबी की बुवाई से बढ़ी खाद की डिमांड, कालाबाजारी रोकने का खास प्लान, सात साल की सजा और वाहन जब्त होगा

पंत कृषि भवन, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में रबी की बुवाई शुरू होने के साथ ही यूरिया और डीएपी की मांग बढ़ने लगी है. सरकार किसानों को अनुदानित रेट पर यूरिया और डीएपी मुहैया करवाती है. किसानों को दिए जाने वाले उर्वरकों की कालाबाजारी के मामले भी सामने आते रहे हैं. ऐसे में कृषि विभाग के सामने यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी रोकना बड़ी चुनौती माना जा रहा है. इस चुनौती से निपटने और अनुदानित यूरिया व डीएपी के दुरुपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, जमाखोरी और इनके औद्योगिक इकाइयों की ओर डायवर्जन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं.