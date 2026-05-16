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मेरठ: कृषि विभाग किसानों को दे रही निःशुल्क बीज, जानिए कैसे मिलेगा?

मेरठ: प्रदेश भर में किसान इन दिनों अपनी अगली फसल की तैयारी में जुटे हैं, कुछ उन्नत बीज की तलाश में हैं, तो कुछ पहले से रखे हुए हैं. कुछ बीज की खरीदारी पर विचार कर रहे हैं, ताकि फसलों की पैदावार बेहतर हो सके. हालांकि, इस सीजन में कृषि विभाग भी कई फसलों के बीज निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराता है. साथ ही कुछ फसलो के बीज पर सब्सिडी भी देता है. जिसकी जानकारी ज्यादा तर किसानों को नही होती और वह बीज की तलाश में "घूमते फिरते" मिलते हैं. इस संबंध में मेरठ जिला कृषि अधिकारी ने कई बातें बताई.

उन्होंने बताया कि खरीफ के सीजन में किसान बड़ी संख्या में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की खेती करते हैं, इसके साथ ही दलहनी फसलों में मूंग, उरद अरहर और मुंगफली जैसी फसलों को किसान तरजीह देते हैं. इस दौरान, कृषि विभाग की तरफ से दो तरह के बीज किसानों को वितरित किया जाता है. कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है, जबकि वहीं कुछ बीज पूरी तरह से नि:शुल्क किसानों को दिया जाता है.

कृषि अधिकारी राजीव कुमार (Video Credit: ETV Bharat)



इसके अलावा धान, मूंग, अरहर और उरद का कुछ सामान्य बीज भी उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 50 फीसदी अनुदान पर मिलता है. बीज वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किसानों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जहां किसान अपना पंजीकरण कर बीज की बुकिंग कर बीज ले सकते हैं.



किसी ब्लॉक में अगर लक्ष्य की तुलना में ज्यादा ई बुकिंग हो जाती है तो फिर ई-लॉटरी की जाती है. ई लॉटरी में जिन किसानों का नाम आता है, उन किसानों को निकटवर्ती बीज भंडार से बीज मिलता है. अगर किसी विकास खंड में बुकिंग बीज लक्ष्य से कम होती है तो वहां किसानों की बुकिंग auto conferm हो जाती है और ब्लॉक के सभी किसानों को बीज मिल जाता है.