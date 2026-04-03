यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ने का ऑप्शन बनेगी मखाने की खेती, भरपूर होगी कमाई
मेरठ के कृषि विभाग की ओर से किसानों को मखाने की खेती का दिया जा रहा प्रशिक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 7:59 AM IST
मेरठ: मखाने की खेती खासतौर से बिहार सहित और कई अलग-अलग राज्यों में होती है, लेकिन अब यूपी के किसानों में भी मखाने की खेती को लेकर रुझान देखने को मिल रही है. अब मेरठ में इसकी शुरुआत में भी हो गई है. इसको लेकर कृषि विभाग ने मेरठ के किसानों को मखाने की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें ट्रेंड भी किया जा रहा है.
जिला कृषि अधिकारी कहते हैं कि कुछ वर्षों में गन्ने की पैदावार भी घटी है. क्योंकि गन्ने की फसल में रोग और कीट अधिक लगने लगे हैं. ऐसे में फसल सेंसिटिव होती चली जा रही है. लागत भी ज्यादा आ रही है. ऐसे में बहुत से किसान ये चाहते हैं कि गन्ने से हटकर कोई और खेती की जाए, जिससे पैदावार अच्छी हो सके. ऐसे में मेरठ में कृषि विभाग ने ये प्रयास कर रहा है कि किसानों को मखाने की खेती के लिए मदद की जाए.
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि मेरठ डीएम से एक जनप्रतिनिधि ने मेरठ में मखाने की खेती के लिए चर्चा की थी. इसके बाद जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था कि इस दिशा में कृषि विभाग प्रयास करें. अब कृषि विभाग ने बिहार के दरभंगा स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना (NRCM), मखाना बोर्ड से संपर्क किया था. इसके बाद किसानों का एक समूह बनाकर दरभंगा में मखाने की खेती और उसकी पूरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था.
इतना ही नहीं किसानों के रहने खाने से लेकर आने जाने का खर्च भी खुद कृषि विभाग ने ही उठाया था. जिले के अलग-अलग तहसील के 11 किसानों को प्रशिक्षण दिलाया गया है.
उन्होंने कहा कि मखाना की खेती के लिए गड्ढे में दो से ढाई फीट पानी भर दें और वहां थोड़ी सी चिकनी मिट्टी डाल दे, जिससे खेती अच्छी तरह से की जा सकती है. इसका दूसरा वैज्ञानिक पहलू ये भी है कि तालाब से ज्यादा खेत में मखाना उगाना ज्यादा लाभकारी है. हालांकि रेतीली जमीन भी है मखाने की खेती की जा सकती है.
वहां किसानों को तीन से चार फीट गड्ढे में पॉलीथिन बिछाने के बाद लगभग एक एक फिट तक उस पर मिट्टी डालकर, फिर मखाने का बीज लगाकर पानी भरकर इस खेती करनी चाहिए.
कृषि अधिकारी बताते हैं कि जिस तरह से प्रशिक्षण में एनसीआर ने किसानों को ट्रेंड किया है. उससे निश्चित ही मखाना वहां उगाया जा सकता है. अब 11 किसान मखाना मास्टर ट्रेनर के तौर पर बाकी किसानों को भी प्रशिक्षण दिलाने का काम किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना (NRCM) से संपर्क करके मखाना का बीज तैयार कराने की भी बात हो चुकी है. मखाना रिसर्च सेंटर नवंबर में बीज उपलब्ध कराएगा. उसके बाद किसान अपने यहां अपनी सुविधा के अनुसार मखाना उगाने की तैयार करेंगा.
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