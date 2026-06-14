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झारखंड में मानसून के आगमन के साथ सक्रिय हुआ कृषि महकमा, बीज वितरण की तैयारी पूरी

झारखंड में बीज वितरण को लेकर कृषि विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. संथाल परगना प्रमंडल से बीज वितरण की शुरुआत होगी.

Seed Distribution in Jharkhand
झारखंड का कृषि भवन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 8:38 PM IST

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रांची: 12 जून को संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून दस्तक दे चुका है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार जल्द ही यह पूरे राज्य को कवर कर लेगा. ऐसे में राज्य का कृषि विभाग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है. कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने राज्य के सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो और निजी बीज विक्रेता किसी भी स्थिति में किसानों से बीज के ज्यादा कीमत न वसूले.

इस बार बीज वितरण में हुई है थोड़ी देरी

राज्य के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने माना कि इस वर्ष कुछ कारणों से बीज क्रय का टेंडर फाइनल नहीं हो सका था. इस वजह से बीज वितरण में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन अब सरकारी अनुदान पर मिलने वाला बीज समय पर सभी जिलों में उपलब्ध हो जाए और किसानों को चिंता न हो इसके लिए सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी देते कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज. (वीडियो-ईटीवी भारत)

45000 क्विंटल बीज आपूर्ति का निर्देश

कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि भारत सरकार की कंपनी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और एचआईएल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को धान के बीज आपूर्ति का निर्देश दिया गया है. किसानों के लिए कुल 45 हजार क्विंटल बीज आपूर्ति का आदेश इस बार दिया गया है. इसमें 33000 क्विंटल नॉन हाईब्रिड एवं 12000 क्विंटल हाईब्रिड बीज आपूर्ति का आदेश है.

उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दलहन और तिलहन के बीज आपूर्ति का आदेश L-1 के आधार पर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार समानुपातिक रूप से बीज आपूर्ति के साथ-साथ इस बात की भी निगरानी करने का आदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया है कि बीज सही किसान तक और सही मात्रा में पहुंचें. उन्होंने बताया कि तय मानक के अनुसार किसानों को 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा.

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रांची में मानसून की बारिश. (फोटो-ईटीवी भारत)

15 जून को संथाल से होगी बीज वितरण की शुरुआत

उन्होंने कहा कि संथाल क्षेत्र में सबसे पहले धान रोपनी होती है. इसलिए विभाग सबसे पहले संथाल क्षेत्र से ही बीज वितरण का काम 15 जून यानी सोमवार से शुरू करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलंब बीज वितरण का निर्देश दिया गया है और बुआई के बाद खेतों की जियो टैगिंग भी होगी.

कृषि निदेशक ने कहा कि बीजों के वितरण की समुचित निगरानी भी की जाएगी. इसके लिए ब्लॉक चैन के माध्यम से बीज वितरण किया जाएगा. सभी डीएओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस किसान को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके खेत में बुआई भी सुनिश्चित करें, इसकी निगरानी की जिम्मेवारी भी DAO की ही है. किसी भी किसान को जोत (खेती के लायक जमीन) से अधिक बीज नहीं दिया जाए. साथ ही बीज लेने के बाद किसान ने बुआई की है या नहीं इसकी वास्तविकता जांच के लिए खेतों की जिओ टैगिंग भी इस बार 100 फीसदी सुनिश्चित की जाए.

नकली और खराब गुणवत्ता वाले बीज बेचने वालों होगी FIR

कृषि निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि किसानों के पास किसी भी सूरत में नकली बीज नहीं पहुंचे इसके लिए वह अपने क्षेत्र के लगभग 75 प्रतिशत लाइसेंसी बीज दुकानों की हर सप्ताह जांच रोटेशन पर सुनिश्चित करें. जहां भी शक हो वहां बीजों का नमूना लेकर लैब में जांच कराएं. जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हो तो उक्त दुकान पर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे.

Seed Distribution in Jharkhand
आकाश में छाए बादल. (फोटो-ईटीवी भारत)

खरीफ की खेती पर निर्भर हैं झारखंड के किसान

झारखंड में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसान मुख्य रुप से मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है. लिहाजा यहां की मुख्य फसल धान और अन्य खरीफ फसलें ही हैं. पिछले वर्ष कृषि विभाग ने 1788400 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा था. वहीं 310140 हेक्टेयर में मक्का, 598260 हेक्टेयर में दलहन, 59571 हेक्टेयर में तिलहन और 69881 हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती का लक्ष्य निर्धारित था. इस बार भी कमोबेश इतने ही क्षेत्र में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य रखने की पूरी संभावना है, जिसकी अभी विभाग की ओर से आधिकारिक घोषणा बाकी है.

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