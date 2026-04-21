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सहारनपुर में रिश्वत लेते कृषि विभाग का कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार, पेस्टिसाइड्स विक्रेता से मांगे थे 20 हजार रुपये

सहारनपुर : एंटी करप्शन की टीम ने कृषि विभाग के एक टेक्निकल सहायक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पीड़ित की शिकायत पर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

गांव देवपुरा निवासी अमरनाथ पेस्टिसाइड की एक छोटी दुकान चलाते हैं. अमरनाथ ने बताया, कृषि विभाग में तैनात टेक्निकल सहायक अरुण कुमार शनिवार को दुकान पर छापा मारकर सैंपल लिए. मैनेज करने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की.

अमरनाथ ने बताया, मेरे पास दुकान से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और लाइसेंस मौजूद थे, बावजूद अनावश्यक पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था. मैंने पैसे देने से मना कर दिया. इसपर आरोपी ने दुकान बंद कराने की धमकी दी. लगातार फोन कॉल कर रिश्वत के लिए दबाव बनाया जा रहा था.

50 हजार से घटाकर 20 हजार रुपये देने की बात करने लगे. इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और मामले की शिकायत दर्ज कराई. एंटी करप्शन टीम ने योजना के तहत अमरनाथ को 20 हजार रुपये लेकर बेरीबाग स्थित कृषि विभाग कार्यालय भेजा गया.