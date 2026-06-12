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यूरिया डीएपी और खाद की किल्लत से परेशान किसान, कृषि विभाग ने बताया अफवाह , ईटीवी भारत ने की पड़ताल

किसानों को खाद की कमी होने पर विकल्प चुनने का ऑप्शन जब हमने खाद की कमी मामले में किसानों से बात की तो पता चला कि वो खाद की लिमिट तय किए जाने के बाद डरे हुए हैं.जितना उन्हें जरुरत है उससे कम मात्रा में खाद दिया जा रहा है. यही वजह है कि समितियों में भीड़ देखने को मिल रही है. किसान पहले से ही खाद रखना चाह रहे हैं. लेकिन जब कृषि विभाग से बात हुई तो पता चला की किसानों को घबराने की कोई जरुरत नही है. जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण है और रैक में स्टाक आज भी उतर रहा है. इसके अलावा जो लिमिट सरकार ने तय की है वो कृषि मानकों के अनुरूप तय की है. लेकिन अगर उसके बाद भी किसान को खाद कम पड़ता है हर किसी का विकल्प भी समितियों में मौजूद है. किसान यूरिया, डीएपी, एनपीके का विकल्प भी उपयोग कर सकते हैं.

सरगुजा : खरीफ सीजन के लिए धान और मक्के के फसल की तैयारी हो चुकी है. किसान अब खेतों और समितियों में नजर आ रहे हैं. कोई खेत तैयार कर रहा है तो कोई खाद लेने लाइन में लगा हुआ है. समितियों में भीड़ और लम्बी लाइन देखी जा रही है लेकिन किसान इसलिए परेशान हैं कि उन्हें खाद कम मिल रहा है. इधर कांग्रेस ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खाद की किल्लत बताई. जिसके बाद ईटीवी भारत ने इस समस्या की तह तक जाने का प्रयास किया.हमने जानने की कोशिश की है कि क्या खाद की किल्लत है और यदि है तो क्यों ?

यूरिया नही मिल रहा है, कम मिल रहा है, लइन लगे थे लेकिन नही मिला, अब क्या कहें, एक एकड़ में तीस किलो बोल रहे हैं, जबकी एक एकड़ में 50 किलो चाहिए, हम लोग बहोत परेशान हैं. मेरे को तो एक बार भी नही मिला है- जगदीश, किसान नवापारा गांव

खाद में बहुत परेशानी हो रही है, पूरा खाद नही दे रहे हैं, अभी दस बोरा दिए हैं और बाद में पता नही कब मिलेगा तब तक तो समय ही बीत जाएगा, बहुत परेशानी है-चंद्रधारी प्रसाद, कलापारा के किसान

खाद का परेशानी हैं, एक एकड़ में तीन बोरा मिला है, 5 बोरा यूरिया और एक बोरा डीएपी मिलता तब ना होता, नई मिलेगा तो क्या करेंगे, परेशानी है- दिलसाय, किसान नवापारा कला

यूरिया डीएपी और खाद की किल्लत से परेशान किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में पर्याप्त उर्वरक होने का दावा

कृषि विभाग के उप संचालक पीताम्बर सिंह दीवान ने इस बारे में बताया कि सरगुजा जिला में 39 सोसायटी है और 11 नई सोसायटी बनी है. हमारे 39 सोसायटी के पास गोदाम है. सभी जगह मतलब यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटाश सभी खाद भंडारण होता है. वहां से किसान भाई लोग बीज के साथ उर्वरक का उठाव कर रहे हैं.अभी हमारे पास 10 हजार 131 मीट्रिक टन खाद हमारे जिला में है. जिसमें से 3653 मीट्रिक टन यूरिया है,10650 मीट्रिक टन डीएपी है, 455 मीट्रिक टन एसएसपी है. 1514 मीट्रिक टन एनपीके और 2857 मीट्रिक टन जिला में उर्वरक है.







अभी रेक आ रही जैसे ही रेक आती है सभी सोसाइटियों में भंडारण करते हैं, जो हर साल दिया जाता था वैसे नहीं इस साल लिमिट तय है, एक एकड़ में एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी, खाद दिया जाएगा और नैनो यूरिया भी उसके साथ सोसायटी के माध्यम से दिया जाए. हरी खाद भी किसान भाई कर सकते हैं. सन, ढेचा, मूंग उड़द मक्का बो करके अपना खेत तैयार कर सकते हैं. उसके बाद बीजीए ब्लू ग्रीन एल्ग जो नाइट्रोजन फिक्स करता है उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन की पूर्ति किसान भाई लोग कर सकते हैं- पीताम्बर सिंह दीवान,उप संचालाक कृषि विभाग





पीतांबर सिंह दीवान के मुताबिक हमारे जिले में कोई चीज की कोई कमी नहीं है. खाद का भी कोई कमी नहीं है. हमारे यहां खाद की डिमांड यूरिया का था 1620 मेट्रिक टन और डीएपी का 7000 मीट्रिक टन और एमओपी का 1500 मीट्रिक टन और एसएसपी का 3700 और एनपीके का 10,000 मीट्रिक टन डिमांड है. किसान भाई मत घबराएं, सोसायटी है, सोसायटी से मिले और किसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है. किसान भाई लोग अपना सभी जाए और सोसायटी से खाद और बीज प्राप्त करें.



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