धमतरी में कृषि विभाग की रेड, 75 हजार बोरी धान बीज की बिक्री पर रोक
कृषि विभाग ने कंपनी को 3 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 5, 2026 at 8:35 AM IST
धमतरी: खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज मिले इसके लिए कृषि विभाग लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, कुरूद विकासखंड के ग्राम बंजारी स्थित मेसर्स पान सीड्स प्रा. लि. के बीज प्रोसेसिंग एवं भंडारण परिसर पर कार्रवाई की. कृषि विभाग ने वहां रखीकरीब 75 हजार बोरी धान बीज के विक्रय, आपूर्ति और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही कंपनी को तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं.
धमतरी में कृषि विभाग की रेड
राज्य स्तरीय जांच दल ने संचालक कृषि राहुल देव के निर्देशन में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कंपनी के संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई. जांच में पाया गया कि बीजों की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग संबंधी आवश्यक जानकारी जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई थी. इसके अलावा लाइसेंस में स्वीकृत किस्मों के अलावा अन्य किस्मों के बीजों का भंडारण, पैकेजिंग सामग्री के उपयोग और वितरण में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया.
अनियमितताओं को देखते हुए परिसर में मौजूद कच्चे और ग्रेडेड धान बीज के साथ-साथ पूरी पैकेजिंग सामग्री के विक्रय, आपूर्ति और उपयोग पर रोक लगा दी गई. वहीं पैक किए गए धान बीजों के नमूने लेकर उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है.
75 हजार बोरी धान बीज की बिक्री पर रोक
कृषि विभाग ने कहा है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. बीज अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी लगातार निरीक्षण अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को केवल गुणवत्तायुक्त और प्रमाणित बीज ही उपलब्ध हो सकें. इस कार्रवाई में संचालनालय कृषि से मयंक बघेल, उप संचालक कृषि जितेंद्र ठाकुर, सहायक संचालक कृषि सहित जिला स्तर के बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीम शामिल रही.
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