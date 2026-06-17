झारखंड में यूरिया-डीएपी का पर्याप्त भंडार! खेती की तैयारी में जुटे किसानों की नहीं होगी उर्वरक की कमी
झारखंड में खरीफ फसल की खेती की तैयारी शुरू हो गई है. खेती में यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ेगी. जानें क्या है वर्तमान स्थिति.
Published : June 17, 2026 at 6:14 PM IST
रांची: मानसून के झारखंड में आगमन के साथ ही इस वर्ष खरीफ सीजन की शुरुआत हो गई है. राज्य में कृषि विभाग की ओर से 15 जून को हुई समीक्षा बैठक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और विभाग इस कोशिश में है कि 2026 के दौरान राज्य के किसानों को उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़े.
राज्य कृषि विभाग की 15 जून 2026 तक की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में यूरिया और डीएपी दोनों उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. राज्य में यूरिया का कुल क्लोजिंग स्टॉक 1,22,049.90 मीट्रिक टन और डीएपी का कुल क्लोजिंग स्टॉक 21,136.14 मीट्रिक टन है. रिपोर्ट के अनुसार धान रोपनी और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई को देखते हुए अगले महीने के लिए 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया और 10 हजार मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता आंकी गई है. ऐसे में जुलाई महीने में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त मात्रा राज्य में है.
कई जिलों में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता अच्छी
यूरिया उपलब्धता के मामले में देवघर, हजारीबाग, पलामू, धनबाद और रांची की स्थिति बहुत अच्छी है. वहीं डीएपी के मामले में देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह और साहिबगंज बेहतर स्थिति में हैं. कृषि निदेशक ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिख कर यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता बनाने और खाद वितरण पर सतत निगरानी रखने और किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
जिलावार यूरिया और डीएपी का क्लोजिंग स्टॉक (मीट्रिक टन में)
|जिला
|यूरिया
|डीएपी
|बोकारो
|742.59
|8.37
|चतरा
|4004.56
|436.55
|देवघर
|12651.74
|304.50
|धनबाद
|82.82
|50.45
|दुमका
|8189.63
|3135.34
|पूर्वी सिंहभूम
|919.50
|396.79
|गढ़वा
|6642.28
|800.38
|गिरिडीह
|3783.43
|585.20
|गोड्डा
|7801.38
|1764.45
|गुमला
|4672.56
|983.35
|हजारीबाग
|1534.69
|2914.15
|जामताड़ा
|1517.28
|270.39
|खूंटी
|2921.91
|324.20
|कोडरमा
|1207.26
|106.45
|लातेहार
|7348.93
|927.65
|लोहरदगा
|4265.55
|807.37
|पाकुड़
|2166.36
|650.80
|पलामू
|12488.31
|780.20
|रामगढ़
|2134.73
|177.10
|रांची
|14457.37
|1710.36
|साहिबगंज
|5816.38
|1339.55
|सरायकेला-खरसावां
|914.11
|77.00
|सिमडेगा
|3017.97
|278.75
|पश्चिमी सिंहभूम
|1019.06
|170.40
यूरिया के मामले में आंकड़ों में झारखंड
- यूरिया की कुल स्टॉक: 1,22,049.90 MT
- अगले महीने की जरूरत: 40,000 MT
- सर्वाधिक स्टॉक: रांची में 14,457.37 MT
- दूसरे स्थान पर: देवघर 12,651.74 MT
- तीसरे स्थान पर: पलामू 12,488.31 MT
डीएपी के मामले में आंकड़ों में झारखंड
- कुल स्टॉक: 21,136.14 MT
- अगले महीने की जरूरत: 10,000 MT
- सर्वाधिक स्टॉक: दुमका 3,135.34 MT
- दूसरे स्थान पर: हजारीबाग 2,914.15 MT
- तीसरे स्थान पर: गोड्डा 1,764.45 MT
केंद्र को भेजी गई यूरिया की डिमांड
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की प्रगति के साथ राज्य में उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ेगी. राज्य में वर्तमान में तो उर्वरक(यूरिया-डीएपी) का पर्याप्त मात्रा तो उपलब्ध है, लेकिन आगे के दिनों में उर्वरक की मांग में बढ़ोतरी का अनुमान है. केंद्र को यूरिया की डिमांड भेजी जा रही है. फिलहाल उपलब्ध आंकड़े संकेत देते हैं कि खरीफ सीजन की शुरुआत में झारखंड उर्वरक उपलब्धता के मामले में अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में दिखता है.
पिछले वर्ष मांग के अनुरूप नहीं मिला था यूरिया-कृषि मंत्री
राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस वर्ष मानसून की सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच भी कृषि विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसानों को कोई परेशानी न हो. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पिछले वर्ष हमें जरूरत के अनुसार उर्वरक नहीं मिला था. इस वर्ष भी हमारी ओर से उर्वरक की डिमांड भेजी गई है. कितना उर्वरक समय-समय पर मिलता है, इस बात नजर बनी हुई है.
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