देवघर में बर्बाद हुई फसल के आकलन में जुटा कृषि विभाग, रिपोर्ट के आधार पर होगी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू
देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों में करीब 25 से 30 % धान की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 28, 2026 at 8:41 AM IST
देवघर: झारखंड के कई जिलों में कई दिनों से जारी बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी हैं. खेतों में तैयार धान की फसल से लेकर कटाई के बाद खलिहान में रखे धान भी बारिश की मार झेल रहे हैं. किसानों की इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार और कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है, ताकि प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा दिलाया जा सके.
कई प्रखंडों में 25 से 30 % धान की फसल के नुकसान का अनुमान
प्रारंभिक आकलन के अनुसार, देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों में करीब 25 से 30 % धान की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में किसानों की महीनों की मेहनत और इस साल की उम्मीदों पर बारिश ने पानी फेर दिया है. नुकसान की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कृषि विभाग की टीमें लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर खेतों का निरीक्षण कर रही हैं.
विभिन्न गांवों में फसल नुकसान की शिकायत
इसी कड़ी में सारवां, सोनारायठाढ़ी और मोहनपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में फसल नुकसान की शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग के कर्मियों और फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रभावित खेतों का जायजा लिया. प्रखंड कृषि तकनीकी पदाधिकारी आशीष दुबे के नेतृत्व में गो डिजिट फसल बीमा कंपनी के सर्वेयर और प्रतिनिधियों ने किसानों के खेतों में पहुंचकर क्षति का आकलन किया. इस दौरान खराब फसलों की लाइव फोटो ली गई और किसानों से नुकसान से संबंधित जरूरी जानकारी दी गई.
खलिहान में रखी फसल बारिश के कारण खराब
निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है. इससे तैयार धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं, जिन किसानों ने धान काटकर खेतों में रखा था, उनके धान में पानी भरने से अंकुरण शुरू हो गया है. खलिहान में रखी फसल भी बारिश के कारण खराब होने की आशंका है. इतना ही नहीं, खेतों में पड़ा धान का पुआल भी सड़ने और खराब होने लगा है, जिससे वह मवेशियों के चारे के लायक नहीं रह जाएगा. इस तरह बारिश ने किसानों को धान के साथ-साथ पशुओं के चारे के नुकसान की चिंता भी दे दी है.
खेतों में पहुंचे फसल बीमा कंपनी के सर्वेयर
प्रखंड कृषि तकनीकी पदाधिकारी आशीष दुबे ने बताया कि किसानों ने फसल नुकसान को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतों के आधार पर वे फसल बीमा कंपनी के सर्वेयर और प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं, ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके.
रिपोर्ट के आधार पर होगी मुआवजे की प्रक्रिया
निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर आगे मुआवजे की प्रक्रिया की जाएगी. उन्होंने किसानों से अपील की कि जिनकी फसल बारिश के कारण बर्बाद हुई है, वे हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं. शिकायत दर्ज होने के दो से तीन दिनों के भीतर सर्वेयर प्रभावित खेतों तक पहुंचकर फसल नुकसान की लाइव फोटो और जरूरी जानकारी जुटाएंगे. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत बीमा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी.
आपदा विभाग के माध्यम से मुआवजा दिलाने का प्रयास
वहीं, कृषि विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं कराया है, उन्हें भी आपदा विभाग के माध्यम से मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. ऐसे में विभागीय स्तर पर नुकसान का आकलन और शिकायतों की प्रक्रिया प्रभावित किसानों के लिए राहत की उम्मीद बन रही है.
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