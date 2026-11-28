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देवघर में बर्बाद हुई फसल के आकलन में जुटा कृषि विभाग, रिपोर्ट के आधार पर होगी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू

खराब फसलों का आकलन करते प्रखंड कृषि तकनीकी पदाधिकारी ( Etv Bharat )

देवघर: झारखंड के कई जिलों में कई दिनों से जारी बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी हैं. खेतों में तैयार धान की फसल से लेकर कटाई के बाद खलिहान में रखे धान भी बारिश की मार झेल रहे हैं. किसानों की इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार और कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है, ताकि प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा दिलाया जा सके.

कई प्रखंडों में 25 से 30 % धान की फसल के नुकसान का अनुमान