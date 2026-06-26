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साहिबगंज में मानसून की पहली बारिश, खरीफ फसल को होगा फायदा

साहिबगंज: जिले में मानसून की पहली बारिश हुई है. सुबह से बारिश हो रही है. किसानों को खासकर खरीफ सीजन में होने वाले धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगा. बारिश के अभाव में किसान बिचड़ा नहीं गिरा पा रहे थे. कुछ किसानों ने मई महीने में हुई बारिश में बिचड़ा गिराया तो जून माह में बारिश नहीं होने से पौधा ठीक से निकल नहीं पाया. जिससे किसान काफी परेशान हैं.

बारिश आवश्यकता से कम होने की वजह अलनीनो मौसमी घटक बताया जा रहा है. हालांकि कृषि विभाग द्वारा अपील की जा रही है कि अपने खेतों को अधिक जोतें, ताकि बारिश नहीं होने पर नमी बरकरार रहे. इस बार 20 प्रतिशत बारिश कम होने वाली है, ऐसे में किसान कम अवधि की किस्म के धान लगाएं. जिससे कम अवधि में पौधा तैयार हो जाए और सुखाड़ जैसी समस्या उत्पन्न न हो.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

किसानों के बीच धान के बीज का वितरण जारी

इधर लैम्प्स, पैक्स द्वारा किसान को 50 फीसद अनुदानित दर पर धान का बीज का वितरण जारी है. इस बार 5000 क्विंटल धान के बीजों की मांग की गई. लेकिन बीज वितरण निगम ने मात्र 2300 क्विंटल बीज देने का आदेश निर्गत किया है. अभी तक विभाग को 430 क्विंटल बीज मिला है जो सकरोगढ़ लैम्प्स और एफपीओ बोरियो सहित अन्य लैम्प्स, पैक्स से वितरित किया जा रहा है. यह बीज वैसे किसान को दिया जा रहा है, जो ब्लॉक चेन से जुड़े हो. जून माह में सामान्यत: बारिश 225.40 एमएम की आवश्यकता है, अभी तक 99 एमएम बारिश हो हुई है.