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नकली बीज व खाद बिक्री पर कार्रवाई : अलवर में 21 नमूने जांच में निकले नकली, 17 लाइसेंस निरस्त, 9 निलंबित

नकली या घटिया गुणवत्ता के दवा, बीज और खाद का उपयोग करने पर किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है.

कृषि विभाग कार्यालय
कृषि विभाग कार्यालय (ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 5:10 PM IST

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अलवर : कृषि विभाग किसानों को नकली खाद, बीज व दवाओं की बिक्री के गोरखधंधे से बचाने के लिए सख्त हुआ है और कार्रवाई कर ऐसे विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर नकली बीज व खाद के नमूने लेकर लाइसेंस निरस्त व निलंबित करने में जुटा है. अलवर जिले में गत डेढ़ साल में कृषि विभाग की जांच में खाद, बीज व दवाओं के नमूने फेल पाए गए. यही कारण है कि विभाग ने 17 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त और 9 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए हैं.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कृषि रसायन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर दुकानों से खाद, बीज और दवाइयों के नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. जांच रिपोर्ट में मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले उत्पादों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2025-26 और 2026-27 में जिलेभर से लिए गए नमूनों में 21 नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.

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सैंपल अमानक मिलने पर लाइसेंस किए निरस्त : कृषि विभाग की ओर से इन डेढ़ साल के दौरान बीज के 476 नमूने लिए गए. इनमें 6 सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, वहीं खाद के 202 सैंपल लिए गए, इनमें 11 नमूने अमानक पाए गए. इसी तरह दवाओं के 178 नमूने लिए गए, इनमें 5 सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. उन्होंने बताया कि विभाग की प्रयोगशाला जांच में खाद, बीज व दवाओं के नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने पर कृषि विभाग की ओर से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई. 17 लाइसेंस निरस्त और 9 लाइसेंस निलंबित किए गए. इनमें बीज के 3, दवाई के 2 और उवर्रक के 12 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. वहीं, उर्वरक के 9 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

अमानक खाद, बीज व दवाओं से खेती को होता है नुकसान : उन्होंने बताया कि नकली या घटिया गुणवत्ता के दवा, बीज और खाद का उपयोग करने पर किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. कारण है कि खाद, बीज व दवा गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने से खेत में बीज का अंकुरण कम होता है. वहीं, नकली खाद और कीटनाशकों से फसल की वृद्धि प्रभावित होती है. नकली खाद, बीज व दवाओं के उपयोग से फसल का उत्पादन कम होने से खेती में किसानों की लागत बढ़ जाती है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है.

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किसान नकली खाद, बीज की बिक्री से बचें : उन्होंने बताया कि किसानों को केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही बीज, खाद और कृषि रसायन खरीदना चाहिए. साथ ही खाद, बीज की खरीद के समय उत्पाद के बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और पैकेजिंग की जांच जरूर करें. किसानों को यदि बीज, खाद व दवाओं की गुणवत्ता संदिग्ध लगे तो इसकी सूचना तुरंत कृषि विभाग को दें. जिले में नकली खाद, बीज व दवाई बेचने वालों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान जारी रहेगा. जांच अभियान के दौरान गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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