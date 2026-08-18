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फसल बीमा में फर्जीवाड़ा: टोंक और शाहपुरा में फर्जी पॉलिसी की शिकायत, ई-मित्र और किसानों पर FIR के आदेश

कृषि आयुक्त ने करवाई गोपनीय सूचना की जांच. दिए एफआईआर करवाने के आदेश.

Agriculture Building Jaipur
जयपुर पंत कृषि भवन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 6:09 PM IST

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जयपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में फर्जी पॉलिसी बनाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. खरीफ-2026 के लिए टोंक जिले की मालपुरा तहसील और जयपुर जिले की शाहपुरा तहसील में फर्जी फसल बीमा कराने की गोपनीय सूचना की जांच में शिकायत सही पाई गई. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले टोंक जिले की मालपुरा तहसील के किसान मुकेश सैनी, सीताराम सैनी, फूलचंद सैनी, जयपुर जिले के दीपक सैनी व विनिता सैनी के साथ ही सीएससी (ई-मित्र) एवं अन्य किसानों के खिलाफ पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाने के आदेश जारी किए हैं.

ऐसे किया जा रहा था फर्जीवाड़ा : जांच में सामने आया है कि भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर फर्जी पॉलिसी बनाई जा रही थी. बिना खातेदार की जानकारी के बटाईदार के रूप में बीमा करवाया जा रहा था. एक ही खसरा पर अनेक पॉलिसी जारी की जा रही थीं. इसके अलावा खसरे के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र पर बीमा करवाया जा रहा था और वास्तविक बोई गई फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा करवाया जा रहा था. विभाग का मानना है कि इस तरह का संगठित फर्जीवाड़ा हितधारकों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है.

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वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा का संकल्प : कृषि आयुक्त गोयल ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे, इसके लिए विभाग दृढ़ है. फर्जी पॉलिसी जारी करने में शामिल सीएससी (ई-मित्र), सहयोगी किसानों, सक्रिय दलालों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों तथा वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. यदि किसी विभागीय कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

कोई नरमी नहीं बरतेगा विभाग : उन्होंने सभी सीएससी (ई-मित्र) संचालकों, किसानों, दलालों, बीमा कर्मचारियों और वित्तीय संस्थाओं को आगाह किया है कि यदि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया गया तो संबंधित विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बच पाएगा. फर्जी तरीके से बनाई गई फसल बीमा पॉलिसियों को तत्काल निरस्त करवा लिया जाए, अन्यथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कृषि विभाग ईमानदार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और योजना का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा.

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