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युद्ध का असर खेती पर पड़ता है...खास संदेश देने किसान ने अनाज पर उकेरे विदेशी मंत्री

नर्मदापुरम के किसान का कमाल, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कृषि मंत्रियों की तस्वीर बनाई अनाज से. देवेंद्र वेश की रिपोर्ट.

FOREIGN MINISTERS GRAINS PORTRAIT
अनाज पर उकेरे विदेशी मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 9:51 AM IST

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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के इंदौर में कृषि ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया. जिसमें विभिन्न देशों से कृषि मंत्री शामिल होने आए. नर्मदापुरम के किसान योगेंद्र पाल सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और सम्मेलन में शिरकत करने वाले जनप्रतिनिधियों की अनाज से फोटो बनाई है. उनका मानना है अनाजों से फोटो के जरिए युद्ध की गोली बारी का असर अनाज और कृषि पर भी पड़ेगा. इन तस्वीरों के माध्यम से उनके दुष्प्रभाव को विश्व में तक पहुंचाया जा सके.

अनाज से बनाई कृषि मंत्रियों की तस्वीरें
इंदौर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन पर विभिन्न देशों के कृषि मंत्रियों की अनाज से किसान योगेंद्र पाल ने तस्वीरें तैयार की हैं. इन तस्वीरों में ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, रूस, इथियोपिया, मिस्र (इजिप्ट), इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब सहित ब्रिक्स एवं सहयोगी देशों के कृषि मंत्रियों को विभिन्न प्रकार के अनाजों से चित्रित किया गया है.

MOHAN YADAV GRAIN PORTRAIT ART
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यालय में भेजे जाएंगी तस्वीरें (ETV Bharat)

युद्ध का असर खेती पर पड़ता है
किसान योगेंद्र पाल का कहना है कि, ''भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस प्रकार महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में हो रहा है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा किसानों के नेता को इसी प्रेरणा से उन्होंने सभी कृषि मंत्रियों की अनाज से तस्वीरें बनाई हैं. इसका उद्देश्य विश्व समुदाय का ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा, अनाज संरक्षण एवं भविष्य में संभावित खाद्य संकटों की ओर आकर्षित करना है.''

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नर्मदापुरम के किसान का कमाल (ETV Bharat)

वर्तमान में देखा जाए तो विश्व स्तर पर विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों के कारण खाद्य सुरक्षा की चिंताएँ बढ़ गई हैं. ऐसे में सभी देशों को मिलकर अनाजों के संरक्षण, सुरक्षित भंडारण तथा खाद्य संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए ठोस निर्णय लिया जा सके. जिससे भविष्य में मानव जीवन किसी खाद्य संकट का सामना न करे. तैयार की गई ये विशेष कलाकृतियां विभिन्न देशों के दूतावासों एवं राजदूतों के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर भेजी जाएंगी. साथ ही भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यालय में भेजे जाएंगी.

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