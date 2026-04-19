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मिर्जापुर : फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही बरतने पर कृषि सहायक विकास अधिकारी सस्पेंड

मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में एक कृषि सहायक विकास अधिकारी को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही करना भारी पड़ गया. डीएम पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने उसे सस्पेंड कर दिया है. जानकारी के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने विकास खण्ड कोन के कृषि सहायक विकास अधिकारी जय प्रकाश प्रजापति को निलंबित कर दिया है. साथ ही अन्य कर्मचारियों को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र का कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री से वंचित न रह जाए



दरअसल, शासन के निर्देशानुसार 15 मई से समस्त खाद, बीज और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए समस्त राजस्व ग्राम के अनक्लेम्ड किसानों की गाटावार सूची और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कृषि विभाग के माध्यम से समस्त ब्लॉक में किया जा रहा है. राजस्व ग्रामवार कैम्प लगाते हुए ऐसे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं बनी है, फिर ऐसे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तत्काल कराई जा रही है. इस दौरान अगर किसान का नाम मिसमैच श्रेणी में है तो लेखपाल उनकी खतौनी में संशोधन करेंगे, जिससे फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो सके. इसके लिए मिर्जापुर जनपद में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच समस्त राजस्व ग्राम में कैम्प आयोजित किए जाएंगे और डोर टू डोर सर्वे करते हुए फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा कराया जाएगा.

कहां कितने किसानों की हुई फार्मर रजिस्ट्री