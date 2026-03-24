ETV Bharat / state

रामगढ़ कृषि मेले में किसानों का जलवा, आधुनिक तकनीक से खेतों की उपज बनी समृद्धि की नई राह

रामगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय कृषि एवं पशुपालन मेला में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया.

ANIMAL HUSBANDRY FAIR IN RAMGARH
मेले का उद्घाटन करती कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़ः जिला कृषि कार्यालय और आत्मा कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिले के सिदो-कान्हू मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कृषि एवं पशुपालन मेला-सह-प्रदर्शनी में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि रहीं. इस भव्य मेले में जिले भर से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया. अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के लगाए गए स्टॉल पर मॉडर्न खेती और सरकारी स्कीमों की जानकारी दी गई. प्रोग्रेसिव किसानों को उनकी अच्छी फसल और प्रोडक्ट (सैंपल) के लिए पुरस्कृत किया गया.

मेले में आए किसानों को पुरस्कृत किया गया

जिला स्तरीय मेले की सबसे बड़ी खासियत सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी प्रतियोगिता रही. जहां खेतों की ताजा उपज टमाटर, ब्रोकली, मिर्च, आलू, सरसों, मशरूम, गेंदा, गुलाब, स्ट्रॉबेरी, पपीता और अमरूद जैसी फसलों ने आकर्षित किया.

लोगों को संबोधित करतीं कृषि मंत्री (Etv Bharat)

इस दौरान कृषकों को कृषक उपकरण, ट्रैक्टर, सोलर सिस्टम, पंप सेट, मत्स्य मित्रों को बाइक, बीज, पशुपालकों को गाय, बकरी और मुर्गी सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए. मेले में आए विभिन्न श्रेणियों में लगभग 50-60 किसानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया गया.

ANIMAL HUSBANDRY FAIR IN RAMGARH
कृषि मंत्री का स्वागत करते अधिकारी (Etv Bharat)

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है:- कृषि मंत्री

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड सरकार में कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 80 से अधिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए किसानों को जागरूक होना आवश्यक है. वहीं विशिष्ट अतिथि ममता देवी ने स्थानीय समस्याओं को उठाते हुए किसानों की परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया.

ANIMAL HUSBANDRY FAIR IN RAMGARH
किसान के बीच सामान वितरित करती कृषि मंत्री (Etv Bharat)

यह मेला किसानों के लिए नई सीख का मंच बना

मेले के दौरान आयोजित कृषक गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, सिंचाई तकनीक और जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी. मेले का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उत्पादन बढ़े और लागत घटे. यह मेला न केवल किसानों के लिए नई सीख का मंच बना, बल्कि उनके बेहतर और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित होगा.

ये भी पढ़ें-

एग्रोटेक किसान मेला का समापन, टिकाऊ उत्पादन एवं बेहतर आय के लिए कृषि का विविधीकरण जरूरी- राज्यपाल

BU के एग्रोटेक किसान मेला देखने पहुंचे स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो, बोले- अन्नदाता किसानों को उनके काम का मिलना चाहिए उचित सम्मान

एग्रोटेक किसान मेला 2026: झारखंड के "मड़ुआ" को भारतीय सेना के कैंटीन तक पहुंचाने की करें तैयारी- रक्षा राज्यमंत्री

TAGGED:

MINISTER SHILPI NEHA TIRKEY
कृषि एवं पशुपालन मेला
आधुनिक तकनीक से खेती की उपज
AGRICULTURE FAIR HELD IN RAMGARH
ANIMAL HUSBANDRY FAIR IN RAMGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.