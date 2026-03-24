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रामगढ़ कृषि मेले में किसानों का जलवा, आधुनिक तकनीक से खेतों की उपज बनी समृद्धि की नई राह

मेले का उद्घाटन करती कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ( Etv Bharat )