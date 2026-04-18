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कब करें टमाटर, कद्दू और खीरा समेत इन सब्जियों की बीजाई, बुवाई से पहले मिट्टी में इस मात्रा में मिलाएं खाद

मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कद्दू वर्गीय फसलों की बिजाई या रोपाई निर्धारित दूरी पर करें. पंक्ति से पंक्ति की दूरी 125 से 150 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखें, ताकि पौधों को पर्याप्त जगह और पोषण मिल सके.

रोपाई से पहले खेतों में 2–3 बार जुताई कर 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर मिलाएं. टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च व लाल मिर्च में 235 किलोग्राम इफको (12:32:16), 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 75 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर डालें. कद्दू वर्गीय फसलों में 100 क्विंटल गोबर की खाद, 150 किलोग्राम इफको (12:32:16), 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 80 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर की दर से प्रयोग करें. संकर टमाटर के लिए 250 क्विंटल गोबर की खाद के साथ 300 किलोग्राम इफको (12:32:16), 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 110 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर डालना लाभकारी रहेगा.

मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च व लाल मिर्च जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों के प्रतिरोपण का उपयुक्त समय है. साथ ही खीरा, करेला, कद्दू, चप्पन कद्दू व घिया जैसी कद्दू वर्गीय फसलों की बिजाई या रोपाई भी की जा सकती है.

डॉ. मित्तल के अनुसार निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जहां मार्च के दूसरे पखवाड़े या उससे पहले टमाटर, बैंगन, लाल मिर्च, शिमला मिर्च व कद्दू वर्गीय फसलों की रोपाई या बिजाई की गई है, वहां अब नाइट्रोजन की पहली खुराक देने का उपयुक्त समय है. किसानों को सलाह दी गई है कि निराई-गुड़ाई के बाद इन फसलों में 50 से 75 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर की दर से खेतों में डालें.

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) ने भी जिले के किसानों से अपील की है कि वे जारी एडवाइजरी के अनुसार कृषि कार्य करें. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल का मानना है कि यदि किसान इस समय सही मात्रा में उर्वरक, समय पर सिंचाई और दवाइयों का प्रयोग करें तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय सुधार संभव है.

सिरमौर: पहाड़ी राज्यों में मौसम का हर बदलाव खेती की दिशा तय करता है. ऐसे समय में परंपरागत तरीकों के साथ-साथ वैज्ञानिक सलाह अपनाना ही किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है. अप्रैल के दूसरे पखवाड़े को फसलों की बढ़वार, पोषण प्रबंधन और रोग नियंत्रण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सब्जी, फल और फसल संरक्षण से जुड़े हर छोटे-बड़े पहलू को शामिल किया गया है.

इन दिनों भिंडी व फ्रासबीन की बिजाई भी की जा सकती है। भिंडी की उन्नत किस्में—पालम कोमल, परभनी क्रांति, पी-8 व अर्का अनामिका का चयन करें. बिजाई के समय भिंडी में 100 क्विंटल गोबर की खाद, 150 किलोग्राम इफको (12:32:16), 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश व 120 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर डालें. फ्रासबीन (कन्टेन्डर, पालम मृदुला, अर्का कोमल, फाल्गुनी, सोलन नैना) में 200 क्विंटल गोबर की खाद, 310 किलोग्राम इफको (12:32:16) और 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हैक्टेयर की दर से बिजाई के समय खेतों में डालें.

खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई-गुड़ाई व रासायनिक उपाय

टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार निराई-गुड़ाई करें. पहली निराई पौध रोपाई के 2–3 सप्ताह बाद और दूसरी एक से डेढ़ महीने बाद करें. रासायनिक नियंत्रण के लिए रोपाई के 2–3 दिन पहले लासो (एलाक्लोर) 3.0 लीटर या स्टाम्प (पैण्डीमिथेलिन) 4.0 लीटर को 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें. बेहतर परिणाम के लिए मिट्टी में नमी का होना अनिवार्य है.

ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में उपयुक्त फसलों की बिजाई व रोपाई

ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों मटर (आजाद मटर-1, लिंकन, पालम समूल, पालम प्रिया, पंजाब-89, जी.एस.-10), मूली (पूसा हिमानी), शलजम (पी.टी.डब्ल्यू.जी.), गाजर (नान्तीज, चान्तनी) और पालक (पूसा हरित व पूसा भारती) की बिजाई करें. इसके अलावा फूलगोभी, बंदगोभी, ब्रोकली, लैट्यूस व अन्य विदेशी सब्जियों की तैयार पौध भी खेतों में रोपित करें.

फलदार पौधों में नियमित सिंचाई जरूरी

आम, केला, पपीता, अंगूर, नींबू व अनार जैसे फलदार पौधों के बागों में नियमित सिंचाई करें, ताकि पौधों की वृद्धि व फलधारण प्रभावित न हो. इस समय तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है. समय-समय पर सिंचाई करने से फल झड़ने की समस्या कम होती है और पौधों का समुचित विकास सुनिश्चित होता है.

फसल संरक्षण के लिए रोग व कीट नियंत्रण के उपाय

टमाटर, बैंगन, लाल मिर्च और शिमला मिर्च की पौध तैयार करते समय कमरतोड़ रोग से विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यह रोग पौध को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर देता है. बचाव के लिए क्यारियों को बीजाई से 15–20 दिन पहले 5–10 लीटर फार्मलीन को 100 लीटर पानी में मिलाकर शोधित करें. रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 ग्राम मैनकोजेब (इंडोफिल एम-45) और 5 ग्राम कार्बेन्डाजिम (बैवीस्टीन) को 10 लीटर पानी में घोलकर क्यारियों में डालें. वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल बीटल कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ईसी (1 मिली प्रति लीटर पानी) या सेविन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें. टमाटर व आलू की फसल में झुलसा रोग के लक्षण (पत्तों पर काले धब्बे) दिखाई देने पर रिडोमिल एम-जेड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और 12–15 दिन के अंतराल पर इंडोफिल एम-45 (2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी) का दोबारा छिड़काव करना लाभकारी रहेगा.

अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञों से करें संपर्क

डॉ. पंकज मित्तल ने किसानों से अनुरोध किया कि 'वो अपने क्षेत्र की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं विशिष्ट जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखें. अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र (एटिक) के दूरभाष नंबर 01894-230395 पर भी संपर्क किया जा सकता है.'

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