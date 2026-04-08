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Special: चांद की रोशनी से चमकेगी किसानों की किस्मत, अनूठा 'लूनर कैलेंडर' बताएगा बुवाई और कटाई का सही समय

पुराना ज्ञान अब नया नाम: पहले इसे सिर्फ ‘बुजुर्गों की बात’ या ‘ज्योतिष’ कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे एग्रो-मेट्रोलॉजी (Agro-meteorology) के रूप में मान रहे हैं. यह कैलेंडर एग्रोफॉरेस्टी प्रमोशन नेटवर्क (APN), स्विट्जरलैंड के सहयोग से तैयार किया गया है. APN के समन्वयक कुमार नीरज ने कहा कि भारत के पारंपरिक ज्ञान से ही यह चंद्रमा आधारित खेती का मॉडल बना है. चंद्रमा पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है, तो कृषि भी इससे अछूती नहीं रह सकती. नक्षत्रों का योगदान भी इसमें शामिल है और यह किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है.

किसानों को होगा फायदा: परियोजना की प्रमुख डॉ. कृष्णा सहारण ने बताया कि हमारे बुजुर्ग चंद्रमा और पंचांग के हिसाब से खेती करते थे. वे जानते थे कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करने से फसल अच्छी होती है और मिट्टी खराब नहीं होती. हम उसी पुरानी विद्या को अब वैज्ञानिक तरीके से वापस ला रहे हैं. इसका मकसद पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखना और भूमि की उर्वरकता बनाए रखना है.

चंद्रमा आधारित कृषि कैलेंडर: जलवायु परिवर्तन के इस चुनौतीपूर्ण दौर में जब मौसम अनिश्चित हो गया है, तापमान बढ़ रहा है और पानी की कमी खेती को मुश्किल बना रही है, तब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने किसानों के लिए एक अनूठी और उपयोगी पहल शुरू की है. विश्वविद्यालय की कृषि वानिकी परियोजना के तहत वर्ष 2026 के लिए चंद्रमा आधारित कृषि कैलेंडर जारी किया है. यह कैलेंडर किसानों को चंद्रमा की कलाओं (लूनर साइकल्स) और नक्षत्रों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का मार्गदर्शन देता है.

यह पद्धति बताती है कि कैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और उसकी बदलती कलाएं मिट्टी की नमी, बीजों के अंकुरण और पौधों के विकास को सीधे प्रभावित करती हैं. इस पहल के साथ, राजस्थान अब देश में ऐसी वैज्ञानिक-पारंपरिक खेती का नेतृत्व करने जा रहा है, जो न केवल लागत घटाएगी बल्कि रसायनों से मुक्त, शुद्ध और भरपूर पैदावार का मार्ग भी प्रशस्त करेगी.

जोधपुर: क्या आप जानते हैं कि जिस चंद्रमा की चांदनी को हम निहारते हैं, उस चांद की चाल हमारी फसलों के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है? सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक सूत्र में पिरोते हुए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक क्रांतिकारी 'चंद्र आधारित कृषि कैलेंडर' जारी किया है. यह केवल एक कैलेंडर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली खेती की एक नई दिशा है.

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इस कैलेंडर की खास बातें क्या हैं?: यह कैलेंडर आम कैलेंडर से पूरी तरह अलग है. इसमें सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार खेती के काम बताए गए हैं. डॉ. कृष्णा सहारन ने चंद्रमा आधारित कृषि (Lunar Farming) के जो मुख्य बिंदु बताए हैं उनमें, जब चंद्रमा बढ़ रहा हो (शुक्ल पक्ष), तब बीज बोना और नए पौधे लगाना सबसे अच्छा होता है. वहीं, जब चंद्रमा घट रहा हो (कृष्ण पक्ष), तब फसल काटना, निराई-गुड़ाई और खेत साफ करना ज्यादा प्रभावी रहता है.

चंद्र आधारित खेती से किसानों को लाभ (ETV Bharat GFX)

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: डॉ. कृष्णा सहारण ने बताया कि चंद्रमा के अनुसार खेती करने से कीटों का हमला कम होता है. इससे महंगे रासायनिक दवाओं और उर्वरकों की जरूरत घटती है. खेती सस्ती पड़ती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि कैलेंडर में कृषि वानिकी (Agroforestry) पर खास जोर दिया गया है. डॉ. सहारण ने कहा कि बड़े पेड़ों के साथ छोटी फसलें उगाने से मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, पानी बचता है और पर्यावरण संतुलित रहता है.

राशियों के अनुसार फसलें (ETV Bharat GFX)

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महीने-वार उपयोगी सलाह: डॉ. कृष्णा सहारन ने बताया कि चंद्रमा आधारित कृषि कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक हर महीने की खास सलाह दी गई है, जिसके कुछ मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं.

मई-जून: मानसून आने से पहले खेत में गड्ढे खोदें और मिट्टी का सौर उपचार (Soil Solarization) करें. राजस्थान की तेज गर्मी में प्लास्टिक शीट से मिट्टी ढककर उसे गर्म किया जाता है, जिससे हानिकारक फंगस और कीड़े मर जाते हैं. इससे फसल की बीमारियां 80% तक कम हो सकती हैं.

मानसून आने से पहले खेत में गड्ढे खोदें और मिट्टी का सौर उपचार (Soil Solarization) करें. राजस्थान की तेज गर्मी में प्लास्टिक शीट से मिट्टी ढककर उसे गर्म किया जाता है, जिससे हानिकारक फंगस और कीड़े मर जाते हैं. इससे फसल की बीमारियां 80% तक कम हो सकती हैं. जुलाई-अगस्त: खेजड़ी और कुमट जैसे स्थानीय सूखा सहन करने वाले पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय.

खेजड़ी और कुमट जैसे स्थानीय सूखा सहन करने वाले पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय. नवंबर-दिसंबर: नीम और धतूरे जैसे प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और पेड़ों की छंटाई (Pruning) करें.

चंद्रमा पौधों को कैसे प्रभावित करता है?: डॉ. सहारण ने सरल भाषा में समझाया कि जैसे चंद्रमा समुद्र में ज्वार-भाटा लाता है, वैसे ही यह पौधों के अंदर के रस (Sap) को भी प्रभावित करता है. उन्होंने कहा कि शुक्ल पक्ष (Waxing Moon) में चंद्रमा की रोशनी और गुरुत्वाकर्षण पौधों के रस को ऊपर की ओर खींचता है, इसलिए पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पत्तागोभी और अनाज बोने का यह अच्छा समय है. ऐसे ही कृष्ण पक्ष (Waning Moon) में ऊर्जा जड़ों की ओर जाती है. इस समय गाजर, मूली, आलू जैसी कंद वाली फसलें लगाना फायदेमंद होता है.

जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में बीजों को रखा गया है (ETV Bharat Jodhpur)

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किसानों को सीधी मदद: विश्वविद्यालय ने कैलेंडर में सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के संपर्क नंबर भी दिए हैं. विश्वविद्यालय परिसर में चंद्रमा कैलेंडर के आधार पर एक मॉडल फार्म बनाया गया है, जहां फसलों के साथ फलदार पौधे भी लगाए गए हैं. ढाई साल के प्रयोग में अच्छे परिणाम मिले हैं. यहां बीजों को पारंपरिक तरीके से मटकों में संग्रहित किया जाता है. इसी तरह के दो और फार्म जिले के प्रगतिशील किसानों के खेतों पर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि दूसरे किसान देखकर सीख सकें और अपनाएं.

जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी यह 'चंद्र आधारित कृषि कैलेंडर' केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि खेती को प्रकृति के करीब ले जाने का एक सार्थक प्रयास है. यह सिद्ध करता है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन परंपराएं एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं. जब किसान चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बीज बोएगा, तो न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, बल्कि रसायनों का बोझ भी कम होगा. यह नवाचार न केवल राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली लाएगा, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का एक नया 'ब्लूप्रिंट' साबित होगा.

मिट्टी के घड़ों मे रखे गए विभिन्न बीज (ETV Bharat Jodhpur)

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