खेती में डिजिटल युग: ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग का आधा खर्च उठाएगी सरकार, जानिए कैसे

ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण लेते युवा ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रदेश के युवाओं व किसानों के लिए अब कम खर्च में ड्रोन पायलट बनना संभव हो पाएगा. राज्य में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ही एकमात्र संस्थान है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मान्यता है. अब राज्य सरकार से प्रशिक्षण 50% अनुदान राशि की स्वीकृति मिलने का फायदा किसानों और युवाओं को होगा. प्रदेश में खेती से डिजिटल युग का जुड़ाव बढ़ेगा. कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. वीएस जैतावत ने बताया कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन की मांग लगातार बढ़ रही है. दक्ष पायलट की भी जरूरत है. ऐसे में अब ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की महंगी फीस के चलते असमर्थ किसान अब आसानी से दक्ष पायलट बन पाएंगे. डीजीसीए मान्यता प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार की ओर से सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से प्रशिक्षण लेने वाले को 50% अथवा अधिकतम 35 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा. इससे देश‌-प्रदेश में विश्वविद्यालय की अलग पहचान व साख बढ़ेगी. ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग (ETV Bharat Jodhpur)