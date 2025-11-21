खेती में डिजिटल युग: ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग का आधा खर्च उठाएगी सरकार, जानिए कैसे
राज्य सरकार देगी 35 हजार रुपए तक की छूट , विश्वविद्यालय से मिलेगी 10% की रियायत.
Published : November 21, 2025 at 6:12 PM IST
जोधपुर: कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रदेश के युवाओं व किसानों के लिए अब कम खर्च में ड्रोन पायलट बनना संभव हो पाएगा. राज्य में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ही एकमात्र संस्थान है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मान्यता है. अब राज्य सरकार से प्रशिक्षण 50% अनुदान राशि की स्वीकृति मिलने का फायदा किसानों और युवाओं को होगा. प्रदेश में खेती से डिजिटल युग का जुड़ाव बढ़ेगा.
कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. वीएस जैतावत ने बताया कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन की मांग लगातार बढ़ रही है. दक्ष पायलट की भी जरूरत है. ऐसे में अब ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की महंगी फीस के चलते असमर्थ किसान अब आसानी से दक्ष पायलट बन पाएंगे. डीजीसीए मान्यता प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार की ओर से सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से प्रशिक्षण लेने वाले को 50% अथवा अधिकतम 35 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा. इससे देश-प्रदेश में विश्वविद्यालय की अलग पहचान व साख बढ़ेगी.
विश्वविद्यालय की ओर से मिलेगी 10% अतिरिक्त छूट: विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र में चल रहे ड्रोन पायलट ट्रेंनिंग प्रोजेक्ट के समन्वयक डॉ. प्रदीप पगारिया ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए 7 दिवसीय ट्रेनिंग के 50 हजार जबकि 15 दिन के 65 हजार रुपए फीस है. इसमें जीएसटी अतिरिक्त है. अब राज्य सरकार 50% अथवा अधिकतम 35 हजार रुपए अनुदान देगी. प्रोत्साहन के रूप में विश्वविद्यालय भी अतिरिक्त 10% की छूट देगा. डॉ. पगारिया ने बताया कि विश्वविद्यालय में अब तक 5 बैच प्रशिक्षण ले चुके हैं. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला मिलता है. केंद्र पर डीजीसीए के दक्ष पायलेट्स किसानों को प्रशिक्षण देते हैं.
ऐसे करें आवेदन
- आवेदक को जन आधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा एप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा
- आवेदन करते समय 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा की अंक तालिका की कॉपी अपलोड करनी होगी
- आयु 18 से 65 वर्ष हो
- ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू होने तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य होंगे
- ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया भी ऑफलाइन अपनाई जाएगी और आवेदकों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा
- प्रत्येक जिले में अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थियों को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए अनुदान दिया जाएगा