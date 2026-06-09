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16-18 जून तक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा कृषि व्यापार मेला, मुख्यमंत्री करेंगे उदघाटन

रांची: झारखंड सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कृषि व्यापार मेला आयोजित कर रही है. यह मेला 16 से 18 जून तक मोरहाबादी मैदान में लगेगा. मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे. तीन दिवसीय इस आयोजन में किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है.

मेले में 50 से अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे. किसानों का निशुल्क पंजीकरण होगा. कृषि व्यापार मेला को लेकर मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में कृषि विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की. बैठक में कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीख पी, कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

कृषि निदेशक का बयान (ETV Bharat)

देशभर के स्टॉल, AI तकनीक का प्रदर्शन

कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित यह मेला किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. देश के विभिन्न राज्यों से कृषि व्यापार से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे.