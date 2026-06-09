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16-18 जून तक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा कृषि व्यापार मेला, मुख्यमंत्री करेंगे उदघाटन

रांची के मोरहाबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला की तैयारी की जा रही है. मेला 16 से 18 जून तक आयोजित किया जाएगा.

Agricultural trade fair in Ranchi
अधिकारियों की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 8:50 PM IST

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रांची: झारखंड सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कृषि व्यापार मेला आयोजित कर रही है. यह मेला 16 से 18 जून तक मोरहाबादी मैदान में लगेगा. मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे. तीन दिवसीय इस आयोजन में किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है.

मेले में 50 से अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे. किसानों का निशुल्क पंजीकरण होगा. कृषि व्यापार मेला को लेकर मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में कृषि विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की. बैठक में कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीख पी, कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

कृषि निदेशक का बयान (ETV Bharat)

देशभर के स्टॉल, AI तकनीक का प्रदर्शन

कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित यह मेला किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा. देश के विभिन्न राज्यों से कृषि व्यापार से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे.

मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी नई तकनीक, इनोवेशन और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा. मत्स्य पालन, बागवानी (हॉर्टीकल्चर) समेत आधुनिक कृषि तकनीकों पर विशेष फोकस रहेगा.

प्रगतिशील किसान और सांस्कृतिक कार्यक्रम

झारखंड के प्रगतिशील किसानों के अलावा अन्य राज्यों के विशेषज्ञ भी अपना अनुभव साझा करेंगे. शाम के समय झारखंड की पारंपरिक नृत्य और गीत-संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसका आनंद किसान और आमजन दोनों उठा सकेंगे. यह मेला किसानों को न केवल नई तकनीक से रू-ब-रू कराएगा बल्कि उन्हें अन्य राज्यों के सफल मॉडल से भी जोड़ेगा.

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रांची में कृषि व्यापार मेला
कृषि क्षेत्र में नई तकनीक
कृषि AI तकनीक का प्रदर्शन
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AGRICULTURAL TRADE FAIR IN RANCHI

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