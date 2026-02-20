ETV Bharat / state

क्या सरसो से अब मिलेगा ज्यादा तेल?,  किसानों को CSA ने दी बड़ी खुशखबरी

केंद्रीय वैज्ञानिकों ने दो दिनों तक सीएसए में रहकर फसलों की गुणवत्ता परखा, कृषि मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट.

वैज्ञानिक फसल का निरीक्षण करते हुए
वैज्ञानिक फसल का निरीक्षण करते हुए (Media Cell, CSA University)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
कानपुर: कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSA) को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. एक साल पहले यहां के कृषि वैज्ञानिकों को अखिल भारतीय राई सरसों योजना के तहत सरसों की विभिन्न प्रजातियों के लिए छह अलग-अलग परीक्षण कराने का प्रोजेक्ट सौंपा गया था, जो अब खरी उतरी हैं. केंद्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने इन फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता पर अपनी सहमति दी थी. अब वैज्ञानिक इसकी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को सौंपेंगी.

बता दें कि इस शोध का उद्देश्य ऐसी प्रजातियां तैयार करना था, जिनसे तेल का उत्पादन अधिक हो और फसल भी सुरक्षित रहे. कुछ दिन पहले इस शोध कार्य के परिणाम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 5 उच्च-स्तरीय वैज्ञानिकों की एक टीम CSA यूनिवर्सिटी पहुंचे थे. और दो दिन रहकर प्लांट ब्रीडर, एग्रोनॉमिस्ट, पैथोलॉजिस्ट समेत अन्य फसलों की गुणवत्ता को परखा था. इस दौरान वैज्ञानिकों ने सभी फसलों को देखकर खुशी जताई थी. अब वैज्ञानिकों द्वारा अपनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को सौंपी जाएगी. इसके बाद सरसों की अधिक तेल उत्पादन वाली प्रजातियों की खेती का मौका देशभर के किसानों को मिल सकेगा.

डॉ. महक सिंह, शोध निदेशक, CSA (Media Cell, CSA University)

सीएसए के शोध निदेशक डॉ. महक सिंह ने बताया, कृषि मंत्रालय की उक्त योजना के तहत हमें सरसों की प्लांट ब्रीडिंग, अगेती समय बद्ध, बीज का सर्वोत्तम समय, विलंब से लगने वाली फसल, अति विलंब से लगने वाली फसल व हाइब्रिड के ट्रायल संबंधी प्रोजेक्ट मिला था, जिसके परिणाम बहुत सार्थक रहे. सभी वैज्ञानिकों ने हमारे शोध कार्य को सराहा है. सभी फसलों की डिकोडिंग उनके द्वारा की गई है.

किसानों के खेतों में लहलहाती दिखी सरसों: डॉ. महक सिंह ने बताया, जो हमारे विवि के वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किया, उसमें किसानों के खेतों में सरसों लहलहाते दिखी. हमने केंद्रीय स्तर पर शोध कार्य को लेकर सभी मानकों को पूरा किया. फसलों का अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी बेहतर रहा. सीएसए विवि द्वारा 10 जनक बीजों की बुआई भी कराई गई थी, जिसमें उन्नत किस्म की फसल तैयार हुई.

ये हैं अधिक तेल उत्पादन वाली फसलें:

  • पीतांबरी (आरवाईएसके-05-02)
  • तपेश्वरी ((टीके-06-01)
  • आजाद चेतना (टीकेएम-14-02)
  • बसंती (आरके-8501)
  • सुरेखा (केएमआर-16-02)

