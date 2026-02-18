ETV Bharat / state

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, कृषि वैज्ञानिकों ने खोला मोर्चा

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ 27 जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Agricultural scientists united
कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : February 18, 2026 at 5:57 PM IST

रायपुर :छत्तीसगढ़ में 27 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने 16 फरवरी से 5 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं. कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले कृषि वैज्ञानिक और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमसे 12 महीने काम लिया जाता है, लेकिन हमें केवल 10 महीने का वेतन मिलता है. हमको एनपीएस या जीपीएफ का लाभ भी नहीं मिल रहा.

7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

कृषि वैज्ञानिकों को मुताबिक पिछले डेढ़ साल से वो अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन, नेता और मंत्रियों के चक्कर भी काट चुके हैं. इसके बावजूद मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है.ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है. कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रदर्शन के बाद भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे.

Agricultural scientists united
27 जिलों के कृषि वैज्ञानिक हुए एकजुट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप

मुंगेली कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमिला जोगी ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से पूरा परिवार परेशान है.वेतन विसंगति के कारण ना तो वो बच्चों की फीस पटा पा रहे हैं और ना ही ईएमआई. कोर्ट से हमें इस पर स्टे भी मिल गया है. इसके साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन का भी आदेश है जिसमें साफ तौर पर पैसा देने का वादा किया है. कोर्ट और प्रबंधन के बीच में हम लोग फंस गए हैं. कोर्ट ने पैसा देने के लिए कहा है और प्रबंधन ने आदेश निकालकर पूरा पैसा देने की बात कही है. इस विश्वविद्यालय का यह काला इतिहास है. प्रबंधन पीएचडी किए हुए साइंटिस्ट को गेट के बाहर खड़ा कर दिए हैं. पुलिस बल को तैनात कर हमें डराने की कोशिश की जा रही है.

Agricultural scientists opened front
कृषि वैज्ञानिकों ने खोला मोर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कृषि वैज्ञानिकों ने खोला मोर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें गेट के बाहर खड़ा किया गया है. घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं भी हो रही है. हम किस हालात और परिस्थिति में इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इस बात को हम ही समझ सकते हैं. हमारी मजबूरी सुनने वाला भी कोई नहीं है. यह कैसा राम राज्य है ये अंधेर हो गया है. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने पद और पैसा दोनों का घमंड दिखा रहे हैं. हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है. हमें हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है.ऐसे में हम कहां से अनाज लाए और खाना खाएं. हम कैसे अपने बच्चों की फीस पटाए, ईएमआई का पैसा कहां से लेकर आएं.विश्वविद्यालय प्रबंधन हमें FIR करने के लिए मजबूर कर रहा है- डॉ प्रमिला जोगी, कृषि वैज्ञानिक

विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रहा अनदेखी

छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें हमारी 7 सूत्रीय मांग है. अपनी मांगों को हमने 6 महीना पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने रखा था. बावजूद इसके इस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है. जिसकी वजह से हमें 5 दिनों का प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल भी नहीं की गई है, जिससे की हम अपना प्रदर्शन समाप्त कर सकें. कृषि विज्ञान केंद्र के स्टाफ को समय पर और पूरा वेतन प्रदान दिया जाना चाहिए. प्रदेश के 27 कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले स्टाफ को साल के 12 महीने के बजाय 10 महीने का वेतन दिया जाता है.अपनी मांग को लेकर हम लोग हाईकोर्ट भी गए हुए थे और वहां से हमें स्टे भी मिला हुआ है- डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, प्रदेशाध्यक्ष,सर्व कर्मचारी संघ

डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया विश्वविद्यालय द्वारा आदेश भी जारी किया गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले स्टाफ को पूरी सैलरी दी जाएगी. लेकिन इस पर अब तक कोई भी पहल नहीं हो सकी है. 7 सूत्रीय मांग सभी सैलरी से संबंधित है. ना हमको जीपीएफ या एनपीएस भी नहीं दिया जा रहा है. ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य रहेंगे.

fulfill seven point demands
सात सूत्रीय मांगें पूरी करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सात सूत्रीय मांगों 01 GPF या NPS की पूर्ण बहाली विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार की जाए 02 चिकित्सा एवं अन्य वैधानिक भत्ते सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाए 03 CAS एवं उच्च वेतनमान योजनाएं बहाल कर निष्पक्ष करियर उन्नति सुनिश्चित की जाए 04 नियुक्ति आदेश एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के अनुरूप कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों की सभी समतुल्य सेवा लाभ प्रदान किया जाए 05 सेवानिवृत्ति आयु तकनीकी कर्मचारियों के लिए 65 वर्ष और गैर तकनीकी के लिए 62 वर्ष निर्धारित की जाए 06 सेवानिवृत्ति उपरांत सभी लाभ पेंशन ग्रेच्युटी पारिवारिक पेंशन और चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ दिया जाए 07 कृषि विज्ञान केंद्र के स्टाफ को पहले की तरह उच्च शिक्षा की अनुमति फिर से प्रदान की जाए

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
AGRICULTURAL UNIVERSITY MANAGEMENT
कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन
AGRICULTURAL SCIENTISTS
AGRICULTURAL SCIENTISTS PROTEST

संपादक की पसंद

